Ventes en baisse : le Progrès ne parvient pas à redresser la barre

Chaque année, le nombre d'exemplaires vendus par la presse française diminue. Et 2023 ne déroge pas à la règle, avec 2,7 milliards d'exemplaires cédés, soit une baisse de 4,6% par rapport à 2022 selon les chiffres officiels de l'ACPM.

La presse quotidienne régionale (PQR), qui a cru longtemps pouvoir résister à la crise entamée dans les années 2000, reste encore la plus vendue, loin devant les magazines et la presse quotidienne nationale.

Mais les grands titres reculent aussi, et les ventes de la PQR ont baissé de 3,2% en un an.

Dans le Rhône, le Progrès a connu une année 2023 compliquée, avec des ventes quotidiennes moyennes de 126 698 exemplaires. C'est un recul de 9,4% qui s'applique au journal lyonnais du groupe Ebra, actuellement traversé par une crise de confiance entre la direction et les salariés, une motion de censure ayant été récemment votée par des grévistes de la rédaction. Il n'en reste pas moins le 8e titre de PQR le plus vendu de France, très loin derrière Ouest-France et ses 602 830 exemplaires quotidiens.