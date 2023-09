Le Progrès "au service des collectivités locales" : le drôle de message du groupe Ebra

Le groupe de presse quotidienne s'empare donc des pages de ses huit titres pour publier des encarts promotionnels aux intentions variées.

En plus d'un spot TV, 12 visuels de presse ont été imaginés pour s'adresser évidemment aux lecteurs, aux commerçants. Et bien plus étonnant, aux collectivités territoriales et politiques.

Ce mercredi matin par exemple, les lecteurs du Progrès ont pu découvrir le visuel étonnant qui fait la cour aux décideurs politiques : "Quand élus et citoyens partagent un but commun, nous sommes là. Découvrez tous nos engagements au service des collectivités locales".

Pour le lecteur lambda qui achète son Progrès pour obtenir de l'information impartiale voire dérangeante pour les élus qui franchissent la ligne jaune, le message envoyé est désastreux.

Le Progrès "au service des collectivités locales", c'est la transparence faite sur un système lucratif et historique. A travers des évènements et des temps forts sponsorisés ou coorganisés comme la Fête de l’Entreprise ou des suppléments en tous genres, le journal a bénéficié de fonds et subventions publics de la part par exemple de la Ville de Lyon, de la Métropole…

Mais quand le Progrès/Groupe Ebra délivre ce genre de message, beaucoup seront en droit de se demander dans quelle cadre se fera la prochaine interview de Grégory Doucet : outil promotionnel rémunéré ou véritable travail journalistique ?

Cela est d'ailleurs déjà arrivé. Comme l'avait repéré la rédaction de Médiacités, un article, dont le texte était intégralement issu d'une page du site de la Ville de Lyon, avait été publié le 11 octobre 2021 sans avertissement pour le lecteur s'il s'agissait ou non d'un publireportage.

Quelle place reste-il désormais aux journalistes à la rédaction basée à la Confluence ?