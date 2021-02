Régionales : quand les écolos se payent un sondage pour faire leur autopromotion

Le Progrès semble se spécialiser dans la publication des sondages commandés et financés par les candidats en quête d’auto-promotion et de petites manoeuvres fleurant bon l’ancien monde. Lors des dernières municipales, le quotidien lyonnais avait déjà fait la pub le 1er mars 2020 d’une enquête très favorable à Gérard Collomb et à sa marionnette Yann Cucherat. Réalisé par Ifop, le sondage avait été publié sans respect des obligations légales. Mieux ! Son commanditaire Lord Nelson était qualifié pour l’occasion de "Think Tank proche de Collomb" alors que la société que dirige Caroline Auclair est en réalité une modeste conciergerie qui n’a nullement la capacité d’enrichir ni même de participer au débat d’idées.

Autres temps, autres puissants. Les écologistes ayant désormais le pouvoir entre Saône et Rhône, ce sont eux que Le Progrès s’emploie à caresser dans le sens du poil. D’où la publication lundi soir sur son site internet d’un "sondage" Harris Interactive censé "mettre en lumière la dynamique des Verts" pour les régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes. C’est ce qui s’appelle tenter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes.

Ce sondage commandé par Europe Ecologie Les Verts (EELV) ne porte nullement sur les intentions de vote mais sur un très obscur "potentiel de vote". La différence est de taille : elle permet à la liste écolo de talonner celle de Laurent Wauquiez tout en devançant sensiblement celle des socialistes que pourrait conduire Najat Vallaud-Belkacem. Concrètement, les personnes interrogées par Harris Interactive pouvaient indiquer qu'elles souhaitaient voter pour chacune des listes qu'on leur présentait. Pour la précision du sondage, on repassera.

Que l’on ne s’y trompe pas. Si les écologistes et leur candidate Fabienne Grébert ont aimablement transmis cette étude à la presse, c’est dans un double objectif. D’abord, il s’agit de convaincre leurs propres militants au moment où ceux-ci se prononcent sur la stratégie que doit suivre leur mouvement : partir de façon autonome au premier tour ou au contraire chercher à faire alliance avec l’ensemble des forces de gauche. Ensuite, il s’agit de démontrer qu’au premier tour, les écolos sont mieux placés pour devancer les socialistes.

Malheureusement pour eux, c’est loin d’être aussi évident. Il existe d’autres chiffres qui ne manquent pas d’intérêt. Ils figurent sur la page 13 de l’étude ; une page que les écologistes ont étonnamment "oublié" de transmettre à la presse. Dommage. Mais la rédaction de LyonMag a pu la consulter et découvre qu’en matière d’intentions de vote exprimées en pourcentage des inscrits, la liste de Fabienne Grébert obtient 4,7%, soit exactement le même score que celle des socialistes ! C’est-à-dire loin, très loin, des 12,7% dont est créditée la liste soutenue par les Républicains et l’UDI.

G.A.