Place aux copains ? La nouvelle DG de Lyon Parc Auto voulait être candidate chez les Verts pour les régionales

Les écologistes, puisqu'ils ont repris la main sur la structure avec Fabien Bagnon à sa tête comme président, évoquaient "un processus de recrutement largement ouvert" et un choix final basé sur les "fortes capacités managériales et (la) bonne connaissance des enjeux de mobilité notamment sur la Métropole de Lyon" de Pascale Gibert, notamment passée par les services et le cabinet de la Métropole de Lyon.

Dans les hautes sphères du pouvoir, Lyon est un village. D'où l'extrême précaution que prennent d'ordinaire les élus au moment de nommer une personne à un poste à responsabilité, notamment pour ne pas choisir quelqu'un de trop proche. La nomination de l'oncle de Bruno Bernard à la tête de Grand Lyon Habitat a laissé des traces, y compris au sein de la majorité qui n'avait pas été prévenue du lien de parenté entre François Thévenieau et le président de la Métropole. Sauf qu'il y a un loup chez LPA aussi...

Sur Twitter, l'internaute @ratichon_lyon a exposé sa trouvaille : la présence de Pascale Gibert parmi les candidats sur les listes pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes de Fabienne Grébert, tête de liste EELV.

La page sur le site du parti a depuis été "habilement" supprimée.

Que Pascale Gibert ait le profil le plus légitime pour devenir directrice générale de LPA, difficile de le contester. Mais ce mélange des genres que les écologistes avaient promis de bouter hors de Lyon fait tâche.

Mise à jour : Au Progrès, après une demi-journée de polémique et de silence, Pascale Gibert a expliqué que sa candidature n'avait pas abouti auprès d'EELV et qu'elle n'allait donc pas figurer sur les listes de Fabienne Grébert. Par ailleurs, elle jure que le jury qui l'a choisie à LPA n'était pas au courant de sa démarche de candidater politiquement pour les régionales.