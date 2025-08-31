Lyon : le parc de stationnement Terreaux va partiellement rouvrir pour la rentrée

Celui-ci était fermé depuis la fin du mois d’avril dernier pour des travaux de modernisation sur les six niveaux de parking. Ceux-ci ne sont pas encore totalement achevés, puisque la fin est prévue pour le début du mois d’octobre. Pour autant, les niveaux -1 et -4 ouvriront dès ce mardi.

Le chantier avait pour objectif de rénover les installations de sécurité incendie, la ventilation et les éclairages avec des luminaires LED plus économes et performants. "La signalétique a été entièrement repensée afin de garantir une meilleure lisibilité des cheminements et une expérience plus fluide et sécurisée pour les automobilistes et les conducteurs de deux-roues", peut-on lire dans un communiqué de LPA Mobilités.

Près de 623 places voiture, dont 11 places réservées PMR, 12 places dédiées au service d’autopartage, et 40 bornes de recharge électrique vont être mis à disposition. Il y aura également 537 emplacements vélos dont 25 réservées aux vélos cargos et 164 places motos. Petite particularité, vous n’aurez plus besoin de prendre un ticket papier à l’entrée du parking. Le nouveau système enregistrera directement votre plaque d’immatriculation pour permettre de fluidifier le trafic.

L’œuvre d’art du parc, nommée Sans titre et réalisée par Matt Mullican, a aussi été restaurée. À noter que le projet, ayant un coût estimé à 4,5 millions d’euros, a été entièrement financé par la Métropole de Lyon.