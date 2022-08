Lyon : ce 1er août, jusqu'à 200% de hausse des abonnements aux parkings vélo de LPA

Mais tout cela a un coût, et il faut bien que ces derniers passent aussi à la caisse.

Après l’arrêt de la prime d’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique, la collectivité a décidé, via LPA, d’augmenter considérablement l’abonnement annuel aux parkings vélo.

Ce lundi 1er août, il passe donc de 38,95 euros à 60 euros annuels. Ca, c’est pour un vélo classique. Mais pour un vélo-cargo, la hausse est de 208% ! De 38,95 euros hier, il évolue à 120 euros aujourd’hui.

LPA ne prévoit pas non plus de stationnement horaire : pour déposer et sécuriser son vélo dans l’un de ses parkings, même 10 minutes, il faut choisir entre un tarif journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Pour les écologistes, il n’y a aucun scandale dans cette hausse puisqu’elle situe désormais Lyon dans la moyenne des tarifs proposés par les autres agglomérations françaises. Par ailleurs, cela répond aussi aux perspectives d’augmenter drastiquement le nombre de places vélo sécurisées dans la Métropole.

Un investissement d’un montant de 122 millions d’euros pour une transformation fixée pour les 6 ans à venir a donc été mis sur la table. A l'occasion d'une conférence de presse en février dernier, le vice-président de la Métropole et président de LPA Fabien Bagnon nous indiquait que "depuis 2006, des études ont montré que l’usage de la voiture a diminué. L’augmentation du nombre de places pour les stationnements vélos, vélos cargo et le développement des bornes de recharge électrique paraît donc logique dans cet esprit de "démotorisation" qui semble prendre de l’ampleur".