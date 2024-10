Lyon : des riverains excédés par le stationnement sauvage à la Cité Internationale 

Depuis plusieurs semaines, les riverains de la Cité Internationale (6e arrondissement de Lyon) expriment leur ras-le-bol face à une situation qui se détériore. “Certains soirs, on ne peut même plus accéder au parking de notre copropriété ainsi qu’au parking LPA“, déclare un habitant. D’après les riverains, deux accidents ont déjà été signalés en lien avec ces stationnements gênants. “Les urgences médicales doivent être gérées sur le quai, car l’accès est bloqué, les agents de LPA refusent d'appeler la police municipale” ajoutent un autre témoin.

Face à ces témoignages, Lyon Parc Auto s'est dit “étonné”. Interrogée, la société affirme ne pas avoir été “particulièrement alertée” par ses abonnés via son service client. Si LPA reconnaît des difficultés de stationnement dans ce quartier fréquenté, elle indique ne pas avoir eu connaissance de leur impact sur le bon fonctionnement des parkings.

Les tarifs en cause ? Si en journée, le coût des parkings à la Cité Internationale peuvent s'avérer très élevés, LPA rappelle qu’il existe différentes offres. La société propose en effet un forfait cinéma de 5€ pour 4 heures entre 9h et 19h, ou un plafond nocturne de 5,85€ entre 20h et 9h. “Ce sont des tarifs raisonnables”, indique la société.

En cas de nouvelles gênes, LPA encourage ses utilisateurs à “utiliser les bornes à l’entrée des parkings pour contacter un agent LPA, qui pourra faire le nécessaire en prévenant les autorités.”