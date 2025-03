"Un mur d’autocars" devant la Cité Internationale ? La Ville de Lyon maintient son projet malgré l'opposition

La mairie du 6e arrondissement de Lyon dénonce un passage en force de l'exécutif municipal. Dans un communiqué publié ce lundi, Pascal Blache, maire (LR) de l'arrondissement, critique la création d'un espace de stationnement pour autocars devant la Cité Internationale, un projet validé par la Ville de Lyon malgré l'opposition locale.

Ce linéaire de 800 mètres sur la troisième voie de circulation du Quai Charles de Gaulle doit accueillir une zone de parking –courte et longue durée– pour les autocars. Ces derniers étant pour l'heure principalement stationné quai Jules Courmont (Lyon 2e), ce projet s'inscrit dans le cadre du projet "Presqu'île à vivre", visant à réduire la présence des autocars en centre-ville. Par la même occasion, cet aménagement permettra de supprimer une voie de circulation du Quai Charles de Gaulle, une voie déjà provisoirement supprimée en faveur des vélos.

Une décision qui fait grincer des dents. "Un mur d'autocars dans un secteur très calme et construit par Renzo Piano n'est pas cohérent", pointe Pascal Blache, rappelant que les acteurs de la Cité Internationale rejettent également cette installation.

Une alternative avait pourtant été proposée par la mairie du 6e arrondissement. Son adjointe en charge de la voirie, Virginie Fourneyron, a suggéré de réaffecter des places de stationnement sous-utilisées sur l'avenue Général Leclerc. "Nous avons souligné l'existence de places déjà réservées aux autocars sur le quai Claude Bernard et l'avenue Leclerc", précise le communiqué.

Mais ces propositions n’ont pas été retenues. "N'ayant pas reçu de réponse de Valentin Lungenstrass, nous l'avons abordé à la sortie d'une réunion. Il nous a alors informés que, malgré notre opposition, cet espace allait être réalisé ", regrette Pascal Blache. Le maire du 6e arrondissement déplore une nouvelle fois le manque de concertation de la municipalité lyonnaise sur les projets d’aménagement, une critique récurrente à l’encontre de la politique menée par l’exécutif écologiste.

Valentin Lungestrass, adjoint à la mobilité, logistique urbaine, espaces publics et tourisme responsable, a réagi au communiqué de Pascal Blache en confirmant sa position : "Oui, nous allons accompagner les autocaristes touristiques et aménager du stationnement longue durée sur le quai Charles de Gaulle !".

En effet, l'élu défend de son côté un projet élaboré "en lien avec l'office du tourisme et les professionnels concernés de la FNTV (fédaration nationale des transports de voyageurs, ndlr)", visant à répondre à un besoin de stationnement longue durée pour les conducteurs d'autocars. Selon lui, ce nouvel espace offrira "une solution tant attendue" avec un accès facilité aux commerces, aux transports en commun et aux sanitaires.

L’adjoint aux mobilités réfute par ailleurs tout lien avec le projet "Presqu'île à vivre" et regrette "que les élus du 6e cèdent aux exagérations" en évoquant un "mur d'autocars". Il critique également une posture de type "NIMBY ('not in my backyard)'" visant à repousser ces aménagements hors des quartiers centraux.