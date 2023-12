Les biens immobiliers des al-Assad à Lyon bientôt sur le marché

De 2019 à 2021, le procès de Rifat al-Assad, l'oncle du président syrien et frère de son prédécesseur, avait révélé un patrimoine évalué à 90 millions d'euros disséminé aux quatre coins de la France : à Paris, deux hôtels particuliers et une quarantaine d'appartements, mais aussi un château au domaine de 45 hectares dans le Val d'Oise et un haras (entre autres). Le tout s'était soldé par une condamnation à quatre ans de prison, pour avoir "bâti frauduleusement" cet empire, à coups de blanchiment et de détournement de fonds publics syriens.

A Lyon, le riche ex-chef des forces d'élite de la sécurité intérieure syrienne est propriétaire de 8200 m² de bureaux, répartis dans deux tours d'immeuble de la Cité internationale (6e arr.), qui dessine le pourtour du Parc de la Tête d'or. L'ensemble se trouve au 63-67 quai Charles de Gaulle et couvre également plus de 150 places de parking : selon une information de l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), relayée par Le Progrès, ces bureaux seront bientôt mis en vente pour "restitution de bien mal acquis".

Alors que ses biens sont progressivement vendus, Rifat al-Assad faisait cet été encore l'objet d'un avis de recherche suisse, reposant sur des soupçons de crimes de guerre commis en 1982.