Lyon : le Bus Paradise rouvre ses portes à la Cité Internationale ce mercredi

Souvenez-vous.

En janvier dernier, le célèbre club de strip-tease lyonnais, le Bus Paradise, avait annoncé son déménagement du quai Sarrail sur la rive gauche pour un lieu à l’époque encore inconnu.

Quelques jours plus tard, le mystère était levé, puisque les propriétaires ont prévenu que le club poserait ses valises à la Cité Internationale dans le 6e arrondissement de Lyon, plus précisément au 44 quai Charles de Gaulle.

Étant fermé depuis le 9 décembre en attente d’une réouverture à cause du contexte sanitaire, tout comme pour les boîtes de nuit et les bars dansants, le club rouvre ses portes ce mercredi, à l’occasion de la levée des restrictions sanitaires.

Pour la réouverture, le club a fait peau neuve. Après avoir perdu la concession de l’ancien lieu qui appartenait aux VNF (voies navigables de France), le Bus Paradise s’est installé dans ces nouveaux locaux situés près du Parc de la Tête d'Or.

Parmi les nouveautés, la création d’un service de voiturier gratuit pour les clients de l’établissement a été mis en place. De nouveaux salons privés et un nouveau bar sont également disponibles. "Ce lieu est complètement différent de l’ancien", nous a confié Irina Palenkova, directrice artistique.

"On espère que les clients seront au rendez-vous. Cela fait quand même six ans que nous sommes implantés à Lyon. Nous avons notre petite clientèle, je pense que les gens s’ennuient un petit peu en ce moment, ils ont envie de voir d’autre chose, des choses positives surtout, donc je pense que les gens seront au rendez-vous. Ils viennent ici pour observer et admirer un spectacle".

A 24h de la réouverture, l’aménagement de l’établissement n’est pourtant pas encore tout à fait terminé. L'enseigne "Bus Paradise" doit être posée dans les pièces et sur la façade d’entrée. Les loges des danseuses sont quant à elles plus ou moins encore en travaux.

Des travaux d’embellissement qui ont coûté environ 500 000 euros, pour une capacité d’accueil de 90 personnes et une équipe qui est restée inchangée. Deux serveurs, deux videurs, un DJ, et 15 nouvelles danseuses. "Le concept c’est qu’on travaille avec plus de 150 danseuses et chaque semaine, j’ai un booking d’une dizaine de danseuses et ça tourne. Pour la réouverture, on a prévu 15 danseuses", a poursuivi la directrice artistique.

Valentine et Pepper ont 26 et 24 ans respectivement, elles sont toutes les deux danseuses au Bus Paradise, où elles ont été directement formées. Après avoir intégré l’équipe au mois de juillet et août dernier, elles considèrent le "staff" comme "une petite famille". "Tout le monde s’entend avec tout le monde, et tout le monde s’entraide. Concernant la réouverture de ce soir, on est un peu stressé mais c’est du bon stress, on est très pressé de recommencer". "Venez nombreux nous voir, rendez-vous ce soir à 22h", a déclaré Valentine.

Les deux femmes travaillent au Bus Paradise à temps plein, ce qui est le cas d’environ 70% des danseuses. "Environ 30% d’entre elles travaillent ici en complément", a poursuivi Irina Palenkova.

Steve Fontana, fondateur du club, assume cette volonté de "vouloir être grand public" et de "démocratiser la chose".

Le club ouvre donc ses portes ce mercredi soir mais les horaires habituels d’ouverture sont de 22h à 5h du matin du mardi au samedi.

A noter également que l’obligation du port du masque en intérieur sera levée dès le 28 février.

J.N.