Lyon : le Bus Paradise déménage à la Cité Internationale, qui prendra sa suite sur les quai du Rhône ? (MàJ)

Mise à jour à 17h30 ce jeudi :

LyonMag a appris ce jeudi que le Bus Paradise ne ferme pas définitivement ses portes mais déménage. Le célèbre club de strip-tease posera ses valises à la Cité Internationale, dans le 6e arrondissement de Lyon. Il investira les locaux de l'ancien bar "Les Coulisses" une fois que la crise sanitaire le permettra.

Que les clients et les habitués se rassurent, le gérant Steve Fontana promet que "l'ambiance restera la même". En effet, les filles et le staff ne changeront pas, tout comme la décoration intérieure et les choix musicaux.

Article initial :

Puis le Bus Paradise. Le club de strip-tease installé rive gauche sur le quai Sarrail dans le 6e arrondissement de Lyon a fermé définitivement son rideau. L'établissement avait pourtant pignon sur rue et multipliait les campagnes de publicité en Une du Progrès.

L'emplacement étant idéal, le lieu ne devrait pas rester vacant trop longtemps. Voies Navigables de France, propriétaire des murs, a récemment lancé un appel à projets pour la mise à disposition du bâtiment à usage commercial à l'architecture si particulière.

VNF a toutefois restreint les secteurs d'activités possibles : "débit de boissons, restauration", "culturelles", "loisirs et sportives" et "activités liées au vélo". De quoi ravir les élus écologistes lyonnais. On ne reverra donc pas de strip-tease au 18 quai Sarrail, d'autant que les activités nocturnes, tout comme celles d'hébergement et de bureau sont exclues.

Relayé ce mercredi par Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon chargé des Occupations commerciales du domaine public, l'appel à projets se terminera en mars.