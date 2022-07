Dégustations et ateliers : le salon du chocolat de Lyon est prévu pour novembre

Après deux ans de report, le salon du chocolat revient. Pour son 10e anniversaire, l’évènement aura lieu du 11 au 13 novembre prochain au centre de Congrès de la Cité Internationale, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Réunissant les grands noms de la chocolaterie et de la pâtisserie, cette édition "promet un festival d’animations gourmandes", assurent les organisateurs dans un communiqué. L’objectif est de "célébrer et pérenniser une excellence gastronomique, étendard d’un certain art de vivre à la française."

Créativité et innovation seront au rendez-vous autour de nouveaux espaces. Au menu : Cake Time pour des desserts dans une ambiance de salon de thé, Pastry Show pour des démonstrations de savoir-faire, un espace de formation sur les évolutions et les besoins du métier, un lieu autour de la technique bean-to-bar et des défilés de mode chocolatés.

Mais ce n’est pas tout. Des ateliers de pâtisserie et des moments d’échanges à la Chocosphère sur les enjeux du monde du cacao sont également au programme.

Enfin, hormis sa dimension gourmande, le salon a une vocation caritative. En effet, la soirée inaugurale mettra à l’honneur l’association "Le Blé de l’Espérance" de soutien aux enfants hospitalisés, en présence de son parrain Gwendal Peizerat.