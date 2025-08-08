Lyon : le bar du Musée d’art contemporain fermé par la préfecture, les voisins n’en pouvaient plus

Au sein de la paisible Cité internationale, le long du parc de la Tête d'Or, le MacBAR rendait fou les riverains avec ses fortes affluences, ses DJ sets et surtout sa musique à fond.
Et la préfecture du Rhône vient d’annoncer qu’elle sévissait. Après avoir constaté ces nuisances, les autorités ont prononcé une fermeture administrative de sept jours à l’encontre du bar du Musée d’art contemporain de Lyon. Sanction qui a débuté ce mardi, mais qui n'handicapera pas tellement l'établissement, qui avait programmé sa fermeture estivale ce samedi.
La préfecture précise que la police municipale avait déjà dressé un PV le 19 avril dernier après des nuisances sonores qui avaient même perturbé le sommeil des clients de l'hôtel Marriott. Les comportements délictueux avaient continué, alors même qu'un courrier avait été envoyé mi-mai au propriétaire du MacBAR, auquel il n'avait jamais répondu : "Le gérant a délibérément agi pour ne pas respecter les obligations auxquelles il devait se conformer", estiment les services de l'Etat.
❌ La préfète du Rhône a procédé à la fermeture de l'établissement "LE Macbar" (Lyon 6e), pour une durée de 7 jours, en raison de nuisances sonores portant atteinte à l'ordre, la santé et la tranquillité publics.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 8, 2025
👉 Vous êtes incommodés par des bruits d'activité professionnelle… pic.twitter.com/TNDPgIoCwc
Résumons le mec prend un PV reçoit un courrier pour lui dire de calmé la y prend que 7 jours lol en plus cité internationale autant te dire que c'est pas fini vu l'hôtel les appart surper cher ectSignaler Répondre
Ah le vivre ensemble,c’est quand ça les arrangent !!Signaler Répondre
Ca a changé les musées !!Signaler Répondre
Sauf erreur c'est la ville de Lyon qui est propriétaire !Signaler Répondre
faut pas exagérer.Signaler Répondre
Quel intérêt de prendre un verre dans le brouhaha le plus total, on ne s'entend pas ?Signaler Répondre
Pas de commentaires d'indignation des fachos, comment se fait-il ?Signaler Répondre
A la campagne, on dérange aussi : animaux, éleveurs, etc.Signaler Répondre
Donc, c'est plutôt "respecter les autres, partout."
Au petit jeu des comparaisons, la préfecture est quand même bien plus pertinente dans ses décisions que nos élus locaux.Signaler Répondre
La mairie de Lyon tape sur les automobilistes sans discernement, mais quand il s'agit de faire un peu de discipline et de sécurité, il n'y a plus personne...
À la campagne ?Signaler Répondre
Rodéos nocturnes
Feux d’artifices en toute occasion et à n’importe quelle heure de la nuit
Fiestas entre voisins sans limite ni respect
Rien à envier
enfin on se réveille contre le sans gêne. Ne pas confondre animation et tapage nocturne. Comme disent les sors, ces bruyants n’ont qu’à aller à la campagne, comme ça ils n’emmmxxxxxont personne.Signaler Répondre