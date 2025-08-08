Lyon : le bar du Musée d’art contemporain fermé par la préfecture, les voisins n’en pouvaient plus

Au sein de la paisible Cité internationale, le long du parc de la Tête d'Or, le MacBAR rendait fou les riverains avec ses fortes affluences, ses DJ sets et surtout sa musique à fond.

Et la préfecture du Rhône vient d’annoncer qu’elle sévissait. Après avoir constaté ces nuisances, les autorités ont prononcé une fermeture administrative de sept jours à l’encontre du bar du Musée d’art contemporain de Lyon. Sanction qui a débuté ce mardi, mais qui n'handicapera pas tellement l'établissement, qui avait programmé sa fermeture estivale ce samedi.

La préfecture précise que la police municipale avait déjà dressé un PV le 19 avril dernier après des nuisances sonores qui avaient même perturbé le sommeil des clients de l'hôtel Marriott. Les comportements délictueux avaient continué, alors même qu'un courrier avait été envoyé mi-mai au propriétaire du MacBAR, auquel il n'avait jamais répondu : "Le gérant a délibérément agi pour ne pas respecter les obligations auxquelles il devait se conformer", estiment les services de l'Etat.