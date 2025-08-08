Faits Divers

Lyon : le bar du Musée d’art contemporain fermé par la préfecture, les voisins n’en pouvaient plus

Il n’y a pas qu’en Presqu’île ou sur les pentes de la Croix-Rousse que les établissements de nuit abusent sur les nuisances sonores.

Au sein de la paisible Cité internationale, le long du parc de la Tête d'Or, le MacBAR rendait fou les riverains avec ses fortes affluences, ses DJ sets et surtout sa musique à fond.

Et la préfecture du Rhône vient d’annoncer qu’elle sévissait. Après avoir constaté ces nuisances, les autorités ont prononcé une fermeture administrative de sept jours à l’encontre du bar du Musée d’art contemporain de Lyon. Sanction qui a débuté ce mardi, mais qui n'handicapera pas tellement l'établissement, qui avait programmé sa fermeture estivale ce samedi.

La préfecture précise que la police municipale avait déjà dressé un PV le 19 avril dernier après des nuisances sonores qui avaient même perturbé le sommeil des clients de l'hôtel Marriott. Les comportements délictueux avaient continué, alors même qu'un courrier avait été envoyé mi-mai au propriétaire du MacBAR, auquel il n'avait jamais répondu : "Le gérant a délibérément agi pour ne pas respecter les obligations auxquelles il devait se conformer", estiment les services de l'Etat.

johnny le 08/08/2025 à 14:55

Résumons le mec prend un PV reçoit un courrier pour lui dire de calmé la y prend que 7 jours lol en plus cité internationale autant te dire que c'est pas fini vu l'hôtel les appart surper cher ect

Yamas le 08/08/2025 à 14:36
LFI 69 a écrit le 08/08/2025 à 13h42

Pas de commentaires d'indignation des fachos, comment se fait-il ?

Ah le vivre ensemble,c’est quand ça les arrangent !!

SuperTonton le 08/08/2025 à 14:27

Ca a changé les musées !!

GLOUGLOU 1er le 08/08/2025 à 14:17

Sauf erreur c'est la ville de Lyon qui est propriétaire !

Signaler Répondre
Ben... le 08/08/2025 à 13:48
Bellota a écrit le 08/08/2025 à 13h23

À la campagne ?
Rodéos nocturnes
Feux d’artifices en toute occasion et à n’importe quelle heure de la nuit
Fiestas entre voisins sans limite ni respect
Rien à envier

faut pas exagérer.

Gloubi le 08/08/2025 à 13:44

Quel intérêt de prendre un verre dans le brouhaha le plus total, on ne s'entend pas ?

LFI 69 le 08/08/2025 à 13:42

Pas de commentaires d'indignation des fachos, comment se fait-il ?

Heu... non le 08/08/2025 à 13:37
At last… a écrit le 08/08/2025 à 13h12

enfin on se réveille contre le sans gêne. Ne pas confondre animation et tapage nocturne. Comme disent les sors, ces bruyants n’ont qu’à aller à la campagne, comme ça ils n’emmmxxxxxont personne.

A la campagne, on dérange aussi : animaux, éleveurs, etc.

Donc, c'est plutôt "respecter les autres, partout."

Mairie vs préfecture le 08/08/2025 à 13:25

Au petit jeu des comparaisons, la préfecture est quand même bien plus pertinente dans ses décisions que nos élus locaux.

La mairie de Lyon tape sur les automobilistes sans discernement, mais quand il s'agit de faire un peu de discipline et de sécurité, il n'y a plus personne...

Bellota le 08/08/2025 à 13:23

À la campagne ?
Rodéos nocturnes
Feux d’artifices en toute occasion et à n’importe quelle heure de la nuit
Fiestas entre voisins sans limite ni respect
Rien à envier

At last… le 08/08/2025 à 13:12

enfin on se réveille contre le sans gêne. Ne pas confondre animation et tapage nocturne. Comme disent les sors, ces bruyants n’ont qu’à aller à la campagne, comme ça ils n’emmmxxxxxont personne.

