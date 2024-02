Lyon grimpe sur le podium des villes les plus chères de France pour se garer

Selon une étude menée par la plateforme de stationnement en ligne Zenpark, Lyon est en 2024 la 3e ville la plus chère de France pour se garer. En moyenne, comptez 111,10 euros pour stationner au mois dans un parking public de la capitale des Gaules. Un montant en hausse de 11% par rapport à l’année dernière, où Lyon était la quatrième ville de France où il fallait craquer son PEL pour se garer.

En 2024, Lyon a donc grapillé une place à ce classement, pour entrer sur le podium des villes françaises les plus onéreuses en ce qui concerne le stationnement. Elle reste néanmoins loin derrière les indétrônables Paris et Marseille, où il faut compter respectivement 207,50 et 151,50 euros pour un mois de parking public.

Une augmentation qui peut directement s’expliquer par une partie des politiques menées par la Ville et la Métropole de Lyon, qui vise à repousser la voiture hors du centre-ville avec des diminutions du nombre de places de stationnement et la piétonnisation de certaines rues.