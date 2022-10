Lyon : une pétition lancée pour conserver 1700 places pour voitures dans les parkings souterrains

Les élus écologistes de la Métropole de Lyon ont voté la transformation de 1700 places de parkings, dont 1300 sur la Presqu’île, en 3000 places de vélos, 1050 de motos et scooters, 500 de voitures électrique et 300 d’autopartage. Pierre Oliver a rapidement fait part de son mécontentement via une pétition en ligne lancée ce mardi.

L’élu d’opposition veut ainsi "défendre le commerce de centre-ville et tous les emplois qui y sont liés". Il ajoute : "Nos artisans n’ont pas d’autres alternatives que l’automobile et ont donc besoin de ces stationnements. (...) Cette décision est une nouvelle attaque qui vient s'ajouter à la longue liste de décisions dogmatiques qui rendent difficile et voire parfois insupportable la vie de certains de nos quartiers. Nous voulons rester cette zone où il fait bon vivre et se promener, en trouvant les équilibres d'activité et de services, de développement et de qualité de vie".

Ces places vont disparaître au profit des vélos sur la base d’une voiture pour deux vélos. Mais cela est un non-sens pour lui : "Une ville qui se ferme aux autres, c’est une ville qui se paupérise et se ghettoïse". Il évoque notamment Grenoble qui a déjà supprimé plusieurs milliers de places. "Personne n’aspire au même destin que Grenoble, commerces fermés et trafiquants qui occupent l’espace."

"Vous pourriez faire reculer ces écologistes hors sol" déclare-t-il en appelant à signer cette pétition.