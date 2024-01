Lyon : nouvelle tarification du stationnement "plus juste et plus progressive"

Dans sa lutte contre les voitures, la Ville de Lyon a présenté ce mardi les nouvelles grilles tarifaires qui seront votées lors du prochain conseil municipal en mars, pour être mises en place en juin.

Ce système se veut "plus juste et plus progressif" selon Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon délégué aux Mobilités.

Désormais, tout dépendra du poids de votre véhicule. Concrètement, plus votre voiture est lourde plus vous payerez cher. Elle prendra également en compte votre situation familiale et vos critères sociaux.

Valentin Lungenstrass affirme que "le poids des véhicules n’est pas quelque chose d’anodin".

Trois catégories seront donc mises en place : réduit, lorsque votre véhicule thermique pèse moins de 1000kg et électrique moins de 2100kg. Cette catégorie inclue le tarif solidaire et familles nombreuses. Le tarif standard concernera les véhicules thermiques compris entre 1000 et 1525kg et hybride rechargeable entre 1000 et 1900kg. Enfin, le tarif majoré concernera les véhicules thermiques de plus de 1525kg, hybride rechargeable de 1900kg et électrique de plus de 2100kg.

Plusieurs grilles tarifaires ont donc été modifiées, à commencer par le tarif résident. Aujourd’hui élevé à 20 euros, le tarif résident mensuel passera en tarif réduit à 15 euros, standard à 30 euros et majoré à 45 euros.

Les tarifs visiteurs fonctionneront sur le même principe de poids du véhicule mais par tranche horaire. Par exemple, si une heure coûtera 1 euro aux tarifs réduits, les tarifs standards payeront 2 euros et les majorés 3 euros.

"Il est important de faciliter la vie des professionnels et des commerçants"

Ces nouveaux tarifs concernent également les professionnels, notamment de santé qui interviennent auprès des Lyonnais et les artisans et commerçants qui produisent, transforment et assurent des services avec leur véhicule utilitaire.

Pour le secteur de la santé les tarifs actuels (120 euros ou 240 euros par an) seront maintenus, mais ouverts à d’autres métiers : auxiliaire de vie, pédicure-podologues, physiothérapeute, ergothérapeute, urgences vétérinaires, ostéopathe, et psychomotricien.

Pour les dépannages urgents, le dispositif sera simplifié par un abonnement annuel et en ajoutant de nouveaux métiers ainsi qu’en fonctionnant par flotte.

De nouvelles catégories ont été ouvertes comme les professionnels des chantiers et les artisans et commerçants. L’enjeu reste pour la Ville de Lyon de toujours initier à l’électrique.

"Il est important de faciliter la vie des professionnels et des commerçants", conclut Valentin Lungenstrass.

Quant à la tarification solidaire elle devrait toucher 50% des foyers lyonnais et 60% des familles. Pour en bénéficier il faut avoir 3 enfants à charge minimum et un revenu fiscal de référence par part par an de 13 800 euros.

Un simulateur sera disponible sur lyon.fr dans quelques semaines après le conseil municipal en mars où les automobilistes pourront déjà voir à quelle catégorie ils correspondent selon leur plaque d’immatriculation et leurs revenus fiscaux.

L.B.