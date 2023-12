Près de Lyon : une voiture tombe d’un pont

C’est à Taponas que l’effrayant accident a eu lieu ce mardi 19 décembre. En pleine après-midi, une voiture a chuté d’un pont sur la route de Villeneuve, selon le Progrès.

A bord, un père et ses 3 enfants âgés entre 7 et 10 ans ont été pris en charge par de nombreux pompiers et le Samu. Les rescapés de ce rare accident sont légèrement blessés.

Ils ont tout de même été transportés à l’hôpital. Les conditions de l’accident restent à déterminer.