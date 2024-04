Quart d’heure gratuit, tarif solidaire, nouvelles zones : la politique du stationnement évolue à Villeurbanne

La commune annonce ce mardi qu’une nouvelle tarification est mise en place. En centre-ville, il faudra débourser 2 euros pour un heure de stationnement, puis 4 euros pour chaque heure suivante. Dans les autres secteurs, deux heures de stationnement coûteront 2,80 euros puis 4,40 euros pour chaque heure suivante. A noter par ailleurs qu’un quart d’heure de stationnement est offert à tous les visiteurs jusqu’à deux fois par jour, une fois le matin et une fois l’après-midi.

"En prenant en compte le quart d’heure de gratuité, le coût des tickets de stationnement reste inchangé pour 1h en zone 1 et 2h en zone 2, durées qui correspondent aux temps moyens de stationnement sur ces secteurs. Au-delà, la nouvelle tarification est plus élevée. L’objectif est d’inciter les automobilistes à utiliser les parkings souterrains afin de fluidifier le stationnement en surface", indique la Ville de Villeurbanne.

Par ailleurs, le périmètre de stationnement payant sera étendu à partir de juin. 1800 places aux abords des Gratte-Ciel et sur l’avenue Roger Salengro vont devenir payantes "avec l’objectif de faciliter les conditions de stationnement dans les secteurs les plus congestionnés et réduire le stationnement de longue durée liée aux véhicules ventouses et aux véhicules utilisés pour les déplacements domicile-travail".

Un tarif solidaire pour les foyers à bas revenus sera également créé pour les résidents, dans la limite d’un véhicule par logement. Ce tarif sera accessible aux foyers villeurbannais dont le revenu fiscal de référence par part fiscale est inférieur ou égal à 13 000€. Cela devrait concerner plus de 40 % des foyers.

Le tarif résidents et le tarif abonnés transports en commun restent eux inchangés.

Concernant les professionnels, des tarifs seront mis en place pour les professionnels de santé, les artisans, les commerçants en livraison et les garagistes. Un même tarif leur est proposé : 50€/mois ou 400€/an. Mais les conditions seront différentes selon leur activité.