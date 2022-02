LPA diversifie ses activités pour une "Métropole décarbonée"

Ce mercredi matin, au siège de LPA dans le 2e arrondissement de Lyon, s’est tenue une conférence de presse concernant les ambitions et orientations stratégiques de l’entreprise.

En effet LPA (Lyon Parc Auto), opérateur historique du stationnement à Lyon, engage une transformation pour devenir d’ici 2026, un acteur majeur de la Métropole "au service des nouvelles mobilités urbaines".

"Accélérer et amplifier la diversification", c’est le mot d’ordre que s’est fixé LPA. Tout d’abord en proposant un service sur l’ensemble de la Métropole, et plus seulement à Lyon et Villeurbanne. Puis, en ouvrant l'entreprise à de "nouveaux métiers".

Un investissement d’un montant de 122 millions d’euros pour une transformation fixé pour les 6 ans à venir a donc été mis sur la table.

Au programme : le développement de l’autopartage, le stationnement mutualisé en augmentant le nombre de places de stationnement vélos, de bornes de recharges électriques, et surtout, en contribuant aux problématiques de logistique urbaine de l’agglomération. Tout cela dans le but de réduire les émissions de C02, de la pollution et "d’apaiser et verdir les centres urbains".



Pour y parvenir, ou tenter de s’en approcher, LPA s’est fixé une feuille de route plutôt précise.

La multiplication de ses stations d’autopartage en sera la première étape. Fabien Bagnon, Président de LPA et Vice-Président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie et des mobilités actives, veut "convaincre les citoyens de passer à l’autopartage pour un usage quotidien". Un engagement de 3,1 millions d’euros a été pris, pour que LPA devienne "le principal opérateur de l’autopartage en station dans la Métropole".

Vient ensuite le développement du stationnement et des services aux usagers du vélo. Ce sont 700 places de stationnement vélos supplémentaires que l’entreprise compte créer d’ici 2022, permettant de totaliser 2 000 places dans les différents parcs de Lyon et Villeurbanne.

LPA a également annoncé vouloir doubler le nombre de points de charge pour les véhicules électriques d’ici fin 2022. Avec un budget de 850 000 euros consacré à cet aspect, ces points de charge devraient passer de 160 à 300, répartis dans les parcs du Gros Caillou, République, Célestins, Terreaux, Morand, Berthelot, Tony Garnier et Fosse aux Ours.

Autre grande nouveauté, et pas des moindres : la transformation des parkings en espaces de vie et de services. Espace de réunion, de réparation de vélo, accueil touristique, conciergerie et même douches, la société entend développer ses services centrés autour de "l’accueil et du confort d’usage".

Certains parcs LPA ont également vocation à devenir des « sites multimodaux », où il sera possible, par exemple, de troquer sa voiture électrique ou d’auto partage contre un vélo, une trottinette, ou d’emprunter les transports en commun. Ce sont 94,7 millions d’euros qui vont être investis en 3 ans dans la rénovation et la transformation de ces parcs.

Dernier élément concernant la transformation de l’entreprise, la plus importante : l’investissement dans la création d’un futur Hôtel Logistique Urbain (HLU), qui verra le jour d’ici 2023.

Ce projet qui entend participer à l’élaboration d’un schéma de logistique urbain dans la Métropole proposera des solutions de transports "décarbonés" pour la livraison des marchandises du "dernier kilomètre". De manière plus concrète, LPA va mettre à disposition les espaces de ces parcs, à savoir Cordelier, Les Halles et Cités internationales pour la logistique urbaine. Elle expérimente aussi des solutions viables sur les circuits courts et la gestion du dernier kilomètre au service des acteurs publics, entreprises et artisans du territoire. Ce sont 9 millions d’euros qui seront consacrés à la logistique urbaine d’ici 2026.

"Construire de nouveaux parkings, ça serait une erreur environnementale d’abord, et surtout économique. Nos prédécesseurs voulaient consolider la place de la voiture et c’est une erreur", a déclaré Fabien Bagnon ce mercredi. "Depuis 2006, des études ont montré que l’usage de la voiture a diminué. L’augmentation du nombre de places pour les stationnements vélos, vélos cargo et le développement des bornes de recharge électrique paraît donc logique dans cet esprit de "démotorisation" qui semble prendre de l’ampleuré, a poursuivi l’élu de la Métropole.

Cette diversification massive des activités de LPA, il l’explique par le besoin de participer à l’enjeu climatique et l’accompagnement vers la transition écologique qui, pour lui, est inévitable.

"Je ne veux pas que LPA soit en difficulté économique parce que l’on n’aura pas prévu l’avenir".

Pourtant, LPA, comme l’indique son nom, reçoit 90% de ces parts de recettes grâce aux stationnements de voitures, avec un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2020. Un chiffre en baisse néanmoins à cause de la crise sanitaire et économique. Pour l’année 2019, l’entreprise comptait 60 millions de chiffres d’affaires.

J.N.