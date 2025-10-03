Lyon Parc Auto : le rapport qui pointe une situation financière inquiétante avec les écologistes

Le grand public connaît Lyon Parc Auto, ou du moins ses parkings. Mais il est bien moins familier des changements instaurés par la Métropole de Lyon avec Fabien Bagnon en figure de proue. Et notamment la création de la Société publique lyonnaise de mobilités (SPLM) qui a récupéré des contrats et des compétences à LPA. Les deux sont présidées par le vice-président métropolitain, connu comme le monsieur vélo de l'agglomération.

Suite à ces nouvelles directions prises par les Verts, la Chambre régionale des comptes s'est penchée sur le sujet. Les juges financiers rappellent ce vendredi que LPA gérait jusqu'en 2023 pas moins de 30 parcs de stationnements, quasi exclusivement sur le territoire lyonnais, qui généraient 86% de son chiffre d'affaires.

Mais la SPLM en a récupéré 12, entraînant une perte du chiffre d'affaires de LPA de 22,5 millions d'euros, soit 36%. C'est elle la vraie structure phare désormais, puisqu'elle gère aussi les parkings-relais de la Métropole ou le covoiturage.

En résulte une situation financière de LPA qui inquiète la Chambre régionale des comptes, même si elle s'est redressée en 2024. Si elle note dans son rapport publié en cette fin de semaine que LPA "cherche à diversifier ses activités depuis plusieurs années", citant l'autopartage avec Citiz ou la gestion du parc P1 de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, elle assène qu'aucune piste n'a pour le moment été "en mesure de compenser la perte des contrats repris par la SPLM". "Au contraire, toutes ces activités sont déficitaires (dans des proportions variables), ce qui fait peser des incertitudes sur la situation financière de LPA à moyen terme", conclut la CRC, alarmiste.

"Marges de manœuvre futures pour de nouveaux investissements" limitées

Indubitablement, la situation se dégrade depuis 2020. Et le Covid n'y est pas étranger. Le lourd retard pris par le parc Saint-Antoine, enfin livré à l'été 2021, pèse aussi dans la balance, tout comme celui du parc Béraudier, livré fin 2024.

Les juges financiers révèlent aussi que peu importe qui sera à la tête de LPA après les élections de 2026, il sera difficile d'avoir la folie des grandeurs : "Les fonds propres étaient encore élevés en 2024 (55,4 M€) mais la dette, en intégrant le crédit-bail mobilisé pour financer le parc Béraudier (97 M€ fin 2024), a aussi fortement augmenté, limitant ainsi les marges de manœuvre futures pour de nouveaux investissements".

Tout n'est pas noir dans le monde de LPA. Et les juges financiers saluent "une amélioration notable" dans la gouvernance de la structure, rappelant que les écologistes ont marqué "une rupture avec la pratique historique antérieure" en nommant un président et un directeur général. Deux fonctions réunies dans le même poste sous Gérard Collomb, notamment avec Jean-Louis Touraine puis Louis Pelaez. Même si cela a été accompagné de couacs, puisque la première DG Pascale Gibert a rapidement quitté ses fonctions.

La Chambre régionale des comptes tique enfin sur les conditions "particulièrement avantageuses pour les salariés" de LPA, ce qui a pour conséquence de les fidéliser dans la durée, même si leurs tâches sont parfois difficiles. "Le coût de ce modèle social est important pour une société évoluant dans un secteur fortement concurrentiel", alerte-t-elle.