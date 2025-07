"Demandez Angela" : à Lyon, les parkings LPA deviennent des lieux de refuge face au harcèlement

Deux nouveaux partenariats ont été signés avec LPA Mobilités et l’application UMAY afin de renforcer la visibilité et l’efficacité du dispositif "Demandez Angela".

Déjà expérimenté en 2022 dans le 7e arrondissement, le dispositif "Demandez Angela" souhaite offrir des lieux refuges identifiables par les personnes se sentant harcelées, suivies ou en danger dans l’espace public. Il suffit seulement d’entrer dans un établissement partenaire et de demander "Angela" pour être pris en charge par un personnel formé.

En 2023, le dispositif a été étendu à toute la ville de Lyon et compte désormais près de 40 adhérents, tels que des commerces, bars, restaurants, hôtels ou encore musées.

Cette année, de nouvelles évolutions sont prévues. Ce lundi 7 juillet, deux partenariats ont été signés avec LPA Mobilités et l’application UMAY. L’objectif est de renforcer l’efficacité du dispositif. "Avec l’adhésion de LPA Mobilités et UMAY dans le dispositif "Demandez Angela" déployé par la Ville de Lyon, nous élargissons le réseau de lieux refuges et affirmons que chaque lieu de la ville peut devenir un espace d’inclusion, de protection et de solidarité", déclare Mohamed Chihi, Adjoint au maire de Lyon délégué à la Sûreté, Sécurité et Tranquillité.

Les parkings LPA deviennent des nouveaux lieux de refuge

En rejoignant le « Demandez Angela », LPA Mobilités permet à ses parkings de devenir des lieux de refuge identifiés. C’est une première en France alors que ces lieux sont souvent décrits comme anxiogènes. Près de 80 agents, travaillant dans les parkings et les agences commerciales, ont déjà été formés à l’accueil et à la gestion de ces situations sensibles. Un nombre qui s’élèvera à 140 d’ici la fin de l’automne. A travers ce partenariat, LPA Mobilités souhaitent également changer l’image des parkings en les transformant en un espace de proximité, accessible et sûr.

"La présence humaine dans la plupart de nos parkings ainsi que notre organisation nous amènent assez naturellement à contribuer à la sécurisation de l’espace public en faisant de nos parcs de stationnement des lieux refuges", indique Guillaume Curnier, directeur général de LPA Mobilités.

Une application pour géolocaliser rapidement les "lieux sûrs"

Mais ce n’est pas le seul partenariat. La Ville de Lyon peut également compter sur le soutien de l’UMAY, l’application mobile de référence en France contre le harcèlement de rue. Une application gratuite de géolocalisation des lieux sûrs adhérents au dispositif lyonnais sera mise en place. Les Lyonnais pourront alors accéder rapidement à une cartographie dynamique des signalements anonymisés des utilisateurs qui se sont sentis en insécurité, victimes de harcèlement ou d’agression.

"UMAY entend ainsi incarner un label fiable, une marque de confiance pour sécuriser les sorties et les voyages. La Ville de Lyon nous a demandé de renforcer le réseau Angela déjà identifié, d’où notamment une communication avec nos deux logos en vitrine des commerçants", souligne Pauline Vanderquand, fondatrice de l’application.