Lyon : quand la maire du 7e arrondissement avoue éviter la place Gabriel-Péri à la Guillotière !

Ce mercredi matin, Le Progrès consacre un article sur le harcèlement des femmes dans le quartier de la Guillotière, entre les 3e et 7e arrondissement de Lyon. La journaliste du quotidien régional évoque notamment dans son article avoir été témoin d’insultes contre des jeunes filles, dont la tenue vestimentaire ne plaisait pas aux individus qui traînent toute la journée aux abords de la place Gabriel-Péri.

L’occasion pour nos confrères d’interroger la maire du 7e arrondissement de Lyon, Fanny Dubot. L’écologiste, qui pourrait régulariser le marché sauvage qui pourrit la vie de nombreux habitants du quartier, réagit d’une façon étonnante. Après avoir affirmé que le matin il n’y avait pas de problème pour les femmes, du moins pas d’harcèlement, la maire du 7e confie ensuite qu’il lui "arrive de faire un détour" pour éviter les problèmes !

"Je change de trottoir pour pouvoir passer plus sereinement, être sûre qu’on n’attrape pas mon sac, etc" continue celle qui a sans doute oublié qu’elle est l’édile de l’arrondissement, et qu’il lui revient en partie de trouver des solutions pour mettre fin à ces harcèlements quotidiens plutôt que détourner le regard.

Une sortie de Fanny Dubot qui risque de faire tiquer les habitants en colère alors que la municipalité présentera ce mercredi soir les solutions retenues pour améliorer le quotidien du quartier. Une réunion publique qui débutera à 19h au Palais de la Mutualité.