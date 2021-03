La plupart des vendeurs à la sauvette et ceux du marché sauvage plient alors bagage, se cachent, puis reviennent dans la foulée.

Une situation qui n'est bonne pour personne, à commencer par les habitants qui, aux côtés de la mairie de Lyon, cherchent donc des solutions.

Dans le compte-rendu d'un atelier de la concertation "Mieux vivre la place du Pont" dont nous nous sommes procuré les points importants, on apprend que Grégory Doucet et sa majorité écologiste réfléchit à la possibilité de légaliser ce marché, en faire un marché des biffins comme à Paris. Un véritable aveu de faiblesse pour plusieurs participants de ces ateliers, et notamment des membres du collectif Guillotière en colère qui dénonce une concertation fantôme, visant à faire passer la pilule plus facilement. "Une idée sortie de nulle part" par Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, qui estime que "le réprimer tous les jours ne résout pas le problème" et que le mieux est de le déplacer et "l'encadrer" sans pour autant "soutenir une activité illicite". "C’est un travail à mener avec différents acteurs", promet le compte-rendu.

Un nouvel atelier est prévu le 16 mars. Et il promet d'être explosif, maintenant que tout le monde connaît les ambitions de la Ville de Lyon de promouvoir un marché de la misère à la Guillotière.