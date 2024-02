"Des subventions insuffisantes" : l'ONG des Orchidées Rouges va-t-elle fermer ses portes à Lyon ?

Les femmes et les jeunes filles survivantes d'excision et de mariage forcé sont accueillies sur place depuis plus d'un an. Seulement aujourd'hui l'organisation est menacée de fermeture en raison de subventions insuffisantes. Les Orchidées Rouges ont d'ailleurs publié sur les réseaux sociaux un message alarmant dénonçant le peu de... (Lire la suite sur Lyon Femmes)