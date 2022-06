Pollution près de Lyon : Arkema France et Elkem Silicones attaquées en justice par une ONG

Les industries implantées dans la Vallée de la Chimie, à Saint-Fons, sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Un bon nombre d’entre-elles sont classées SEVESO, c’est-à-dire, le plus haut degré de dangerosité du régime des ICPE. Soumises à une réglementation stricte, certaines entreprises ne respectent pas la réglementation, selon l’antenne lyonnaise de l’ONG "Notre affaire à tous". L’organisme a ainsi déposé des recours contre Arkema France et Elkem Silicones au Tribunal judiciaire de Lyon pour avoir enfreint le droit de l’environnement des installations ICPE.

Depuis deux ans, "Notre affaire à Tous-Lyon", a étudié les rapports d’inspections de la DREAL des plus grosses entreprises classées de la Vallée de la chimie. En 2020, la vallée de la chimie représentait un total d’émissions de gaz à effet de serre de 1 800 ktCO2 par an, soit 26% des émissions totales de la Métropole de Lyon. "Le non-respect du droit des ICPE semble être une pratique courante, ce qui cause de graves pollutions de l’air, du sol et de l’eau de la Métropole de Lyon. Les infractions commises par Elkem Silicones et Arkema France ont particulièrement retenu notre attention car elles sont nombreuses et portent des atteintes graves à l’environnement et à la santé des riverains", déclare l’association dans un communiqué.

Selon les militants, la société Elkem Silicones a commis de très graves pollutions des sols et des eaux d’une ampleur de 2000 m2 sur 5m de profondeur au BTEX pollution de la nappe de 2200 m2au siloxane et allant jusqu’à 2m20 d’épaisseur. Le site ICPE Arkema France a, quant à lui, un impact climatique considérable à cause de l’émission de gaz à effet de serre fluorés. De 2017 à 2022, les inspections de la DREAL ont révélé 66 non-conformités et 6 incidents majeurs.

Face à la gravité des pollutions, "Notre Affaire à Tous – Lyon" lance une procédure d’urgence inédite et pose deux référés pénaux environnementaux dans le but de demander à la justice d’ordonner aux deux entreprises de se mettre en conformité avec le droit de l’environnement.

L’association dénonce la défaillance des services de la DREAL et de la préfecture "à contrôler ces groupes industriels et à les sanctionner en cas de non-respect du droit de l’environnement."

Dans un souci de transparence et pour mettre en lumière les effets climatiques et sanitaires, l’antenne lyonnaise demande "aux pouvoirs publics d’inclure les riverains dans les réunions menées avec les entreprises de la Vallée de la chimie afin d’apporter aux citoyens l’ensemble des clés de compréhensions des intérêts économiques et écologiques."