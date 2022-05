Rapport "Parlementerre" : "quand la malhonnêteté intellectuelle sert un dessein politique", critique Jean-Luc Fugit  

Publié il y a quelques jours, ce rapport classe les élus de l’Assemblée nationale du plus au moins écologiste. Dans le Rhône, c’est Hubert Julien-Laférrière (NUPES) qui arrive en tête et Jean-Luc Fugit (LREM/Ensemble) figure bon dernier.

"Cette soi-disant étude ne démontre rien", assène-t-il dans un communiqué. Son opinion est claire : "quand la malhonnêteté intellectuelle sert un dessein politique."

D’après lui, "l’association qui l’a publiée est prête à abandonner rigueur scientifique et honnêteté intellectuelle pour intervenir de manière partiale dans une campagne électorale."

Ce rapport ne se baserait que sur "17 votes à scrutin public, portant sur des amendements relatifs à 5 textes de loi." Jean-Luc Fugit juge cela "tout sauf représentatif", s’appuyant sur le fait que la loi Climat et Résilience comporte en elle-même 215 scrutins publics.

"La transition écologique mérite mieux"

Il réaffirme ses prises de positions écologistes "sur l’amélioration de la qualité de l’air" par, entre autres, sa présidence bénévole du Conseil National de l’Air depuis 4 ans. Il met en avant les "décisions et grands lois écologiques du quinquennat" qu’il a soutenu tel que l’abandon des projets d’autoroute A45 et d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes.

Le député sortant de la 11e circonscription du Rhône ajoute que "la transition écologique mérite mieux" avec un "travail de fond, fondé sur des faits et non sur des postures et des dogmes."

"Sur ces sujets, comme sur tant d’autres, ayons la volonté d’avancer non pas face-à-face, mais ensemble", conclut l’élu.