Après les législatives, la mainmise des écologistes et de la gauche sur Lyon largement affaiblie

A la tête d'une coalition d'Ecologistes, d'Insoumis et de Socialistes, Grégory Doucet (EELV) avait brigué la mairie de Lyon avec 53 070 voix (52,4%) au second tour. L'alliance LR/LREM menée par Yann Cucherat (LREM) avait quant à elle récolté 30 965 des suffrages (30,58%) tandis que Georges Képénékian, dissident du parti présidentiel, s'était contenté de 17 240 voix (17,02%).

Ce dimanche, deux ans plus tard, les résultats définitifs des élections législatives ont mis en évidence un bouleversement théorique des rapports de forces. En effet, la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, que Grégory Doucet avait comparée à la gauche unie des municipales, n'a séduit que 76 393 électeurs dans les quatre circonscriptions de Lyon en envoyant à l'Assemblée nationale Hubert Julien-Laferrière (2e circonscription) et Marie-Charlotte Garin (3e circonscription).

Sans véritable alliance mais avec le report des voix de droite évident, les candidats d'Ensemble!/Renaissance ont recueilli un total de 80 546 bulletins sur l'ensemble des arrondissements de Lyon au second tour. La gauche unie n'a donc plus vraiment le vent en poupe entre Rhône et Saône.

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les futures élections municipales. Mais ce rebattage des cartes devrait fournir un argument de plus aux oppositions déjà très défiantes vis-à-vis de la politique menée par les écologistes. L'analyse de ces résultats aura-t-elle une conséquence sur la méthode de gouvernance de Grégory Doucet ?