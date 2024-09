Lyon : pas de nouvelle adjointe pour remplacer Sandrine Runel, les Verts se renforcent aux dépends du PS

Depuis l'élection comme députée de Lyon de Sandrine Runel, le maire devait lui trouver un successeur au poste d'adjoint aux Solidarités.

Ce lundi, la Ville de Lyon annonce toutefois qu'il n'y aura pas de nouvel adjoint. Mais qu'à la place, les délégations de Sandrine Runel sont récupérées par deux adjointes écologistes.

Ainsi, Sophia Popoff (Logement) héritera ce jeudi en conseil municipal de l'Hébergement d'urgence, tandis que Marie Alcover (Jeunesses et Vie étudiante) se verra confier la délégation supplémentaire des Solidarités et de l'Inclusion sociale, ainsi que de l'Accès aux droits fondamentaux. Cette dernière deviendra également vice-présidente du Centre communal d'action sociale (CCAS).

Politiquement, c'est un mini-drame que traverse la majorité de gauche de Grégory Doucet. Car l'édile ne renouvelle pas le poste d'adjoint de ses alliés du Parti socialiste. Et ce, malgré les excellents scores du PS à Lyon aux dernières élections européennes et législatives.

Pour expliquer cette décision en interne, Grégory Doucet se réfugie derrière le fait qu'il souhaitait confier ce mandat d'adjoint à une femme. Or, le PS ne compte que quatre élus, dont deux femmes. L'une, Sandrine Runel, est devenue députée et ne peut plus assurer ce rôle, l'autre, Stéphanie Léger, est déjà adjointe à l'Education.

De quoi promettre une petite pique lancée par la parlementaire, présidente du groupe socialiste, ce jeudi en ouverture du conseil municipal.