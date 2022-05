Julien-Laferrière (NUPES) député le plus "écolo" du Rhône, Fugit (LREM/Ensemble) dans les derniers de France

L'association citoyenne "Agir pour l'environnement" a publié ce week-end son rapport "Parlementerre" dont le but est de classer les élus de l'Assemblée nationale du plus au moins écolo compatible.

Le collectif, qui assure être indépendant", se base sur 17 votations pour établir ce baromètre et ainsi donner des éléments de réflexion aux électeurs qui se rendront aux urnes en juin prochain.

Dans le Rhône, ce sont les votes d'Hubert Julien-Laférrière qui, sans surprise, sont les plus favorables à la conservation de la planète (il est classé 27e sur le plan national). Le député sortant de la 2e circonscription, élu en 2017 sous l'étiquette LREM, avait quitté le parti présidentiel en 2020 pour rejoindre Génération Ecologie. Il a été investi par la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale pour l'élection du 12 juin.

On retrouve ensuite les macronistes Blandine Brocard, Bernard Perrut, Jean-Louis Touraine et Patrice Verchère (démissionnaire en 2020) à égalité à la 163e place nationale. Yves Blein, lui aussi membre de la majorité présidentielle est classé 297e. Même place pour Thomas Gassilloud, Cyrille Isaac-Sibille et Thomas Rudigoz, provenant respectivement des groupes Agir ensemble, MoDem et LREM.

Celle qui a succédé à Patrice Verchère, Nathalie Serre (LR) campe également la 297e place. Le bilan est un peu moins brillant pour Anissa Khedher, elle aussi de La République En Marche, qui doit se contenter d'une 456e place.

Celui qui est désormais le "Monsieur investissement" d'Emmanuel Macron, Bruno Bonnell est dans les derniers (564e). C'est tout de même un peu mieux qu'Anne Brugnera (LREM/Ensemble) et sa 595e place. Jean-Luc Fugit (LREM/Ensemble) est bon dernier en 647e position. Le député sortant de la 11e circonscription du Rhône fait même partie des trois "pires" parlementaires en matière d'engagement écologique.

Le classement et le détail des votes pris en compte sont à retrouver ici.