Politique : tout le monde gagne ou tout le monde perd ?

La majorité présidentielle arrive en tête avec 7 députés sur 14. Les Républicains aussi qui gagnent un député en la personne d’Alexandre Vincendet (qui pourrait d’ailleurs se retrouver à siéger avec la majorité). Et la NUPES peut être contente puisque la France Insoumise (dont l’ensemble des candidats, perdants comme gagnants, ont refusé de signer les appels à soutien à l’Ukraine) prend deux sièges. Génération Ecologie conserve le sien et Europe Ecologie en gagne un.

Si l’extrême-droite lyonnaise défraie souvent la chronique médiatique, force est de constater que l’ensemble de ses candidats du département ont été pliés dès le 1er tour. Sans parler des anecdotiques Reconquête! le plus souvent sortis du chapeau quand ils n’étaient pas des RN recyclés hâtivement. Mais l’extrême-droite est-elle la seule perdante dans cette histoire ?

Alors tout le monde a gagné dans ces élections législatives ?

Pas sûr. Déjà la majorité présidentielle perd tout de même 5 députés sur 12. Et se retrouve à repenser son identité. Un nombre considérable de ses cadres locaux proviennent de la gauche, avaient été élus par la gauche. Mais si notamment à Lyon intramuros et dans la banlieue proche, une partie de son électorat reste attaché à ce bord politique, c’est plutôt à droite que se retrouve de plus en plus le socle de Renaissance. Et ce parti est encore trop perclus des querelles de personnes des municipales de 2020 et haines recuites diverses.

Ensuite, si LR confirme ses assises et gagne un député, elle s’effondre complètement à Lyon et Villeurbanne faute d’incarner une proposition claire et cohérente pour les électeurs. Un casse-tête qu’il faudra résoudre. En bonne intelligence avec Laurent Wauquiez.

Et puis parce que mine de rien EELV ne décroche qu’un siège de député alors qu’ils détiennent la Métropole de Lyon, la Ville et l’ensemble des mairies d’arrondissements de la majorité. Moins qu’une LFI pourtant bien moins implantée (même si l’affichage sauvage pratiqué par ce parti de façon massive, sans que les antipubs lyonnais y trouvent quoi que ce soit à dire aurait pu faire penser le contraire).

Certes, pour être juste, on peut rajouter à cet unique siège l’élection de Marie Pochon, brillamment élue dans la partie la plus funky de la Drôme. L’activiste climatique lyonnaise EELV avait perdu de deux voix son investiture à la primaire de son parti face à Marie-Charlotte Garin. Elle était alors allée se présenter dans le territoire de ses racines. Et la députée Cyrielle Chatelain (Isère), nouvelle au parlement elle aussi, est également une proche du président de la Métropole Bruno Bernard.

L’entre-soi empêche d’élargir l’assise électorale

Reste aussi que, puisqu’il a voulu trouver dans le score de la NUPES la confirmation de sa politique à Lyon, qu’on ne saurait conseiller au Maire de Lyon Grégory Doucet et à son collaborateur Guillaume Dupeyron de faire attention à ce parallèle. Parce que la coalition NUPES est derrière la majorité présidentielle à Lyon, soit donc en net recul en deux ans. Est-ce une tendance à l’entre-soi régulièrement déplorée, certes par l’opposant David Kimelfeld mais aussi par les partenaires de EELV qui rétrécit le socle?

La ventilation des votes par arrondissement montre qu’en plus du 2e et du 6e arrondissement, le 4e, le 3e et surtout le 5e ne sont pas hors de portée des oppositions ce qui serait suffisant pour prendre la mairie.

Reste qu’il serait vain de tirer des plans sur la comète trois ans auparavant. Que les oppositions ne sont pas unies. Et que, comme aurait pu le dire un Gérard Collomb, entouré d’élus de droite venus lui remettre un titre de maire d’Honneur la semaine passée lors du banquet de Lyon People, une vie politique c’est long. Très long.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site

Romain Blachier