Près de Lyon : un cas de légionellose à Vénissieux, des habitants priés de ne plus prendre de douche

Selon nos informations, le bailleur social Alliade Habitat avait immédiatement prévenu les riverains de cette rue de Vénissieux, leur conseillant d'éviter de cuisiner avec de l'eau chaude, de boire de l'eau chaude et de prendre des douches et des bains.

En attendant les résultats d'une analyse de l'eau par un laboratoire spécialisé pour évaluer le niveau de présence de légionellose dans le réseau d'eau chaude sanitaire, une station chlorée avait été mise en place pour procéder à un choc chloré dans le but d'éradiquer la bactérie.

La semaine dernière, un nouveau courrier du bailleur révélait que l'analyse confirmait "un taux anormal de légionnelles", notamment dans un bâtiment de la rue Gabriel Fauré.

Outre le rinçage et la désinfection de la nappe du réseau d'eau chaude, des interventions de plusieurs sociétés dont Veolia ont été ordonnées par Alliade Habitat. D'ici à ce que ces différentes opérations soient réalisées, il a été demandé aux habitants de ne plus prendre de douches et de privilégier une toilette au gant dans un bain. Mais aussi d'entretenir eux-mêmes leur éléments de robinetterie avec du vinaigre blanc, et d'effectuer des purges aux retours d'absences prolongées en laissant l'eau couler 2 à 3 minutes.

A noter que deux logements du 8 rue Gabriel Fauré auront droit à la pose de douchettes antibactériennes et à une maintenance de leurs équipements.