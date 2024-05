A Vénissieux, les Républicains dénoncent des “prises illégales d’intérêt” et “détournement de fonds publics” de la mairie PCF

Comme à l’accoutumée, Michèle Picard a de nouveau fait passer des arrêtés contre les expulsions locatives : comme à l’accoutumée, ces derniers ont été cassés par la préfecture, et l’édile a été convoquée au tribunal administratif début mai.

Mais cette fois-ci, une petite nuance a été révélée au grand jour par le délégué Les Républicains local, Quentin Taïeb, qui a saisi le Procureur de la République pour “prise illégale d’intérêts” et “détournement de fonds publics”.

En cause, l’association Réseau d’Alerte et de Solidarité des Habitants de Vénissieux, qui ferait la publicité de la doctrine anti-expulsion de la maire, alors qu’elle est directement financée par l’argent public. La dernière subvention, datée de décembre 2023, accorde 3000 euros à l’association, gérée par un proche de Michèle Picard et membre du PCF local, André Mazuir.

La semaine dernière, les habitants de la commune ont tous reçu sur papier glacé un prospectus vantant les mérites de la maire communiste, et ses engagements multiples face à la difficulté de se loger en temps de crise : pourtant, la Sacoviv, principal bailleur social et hébergeur d’une grande partie des habitants est celui à l’origine des expulsions, dirigé par Pierre-Alain Millet, adjoint à Michèle Picard, et détenu à 75% par la collectivité locale.

Sur la forme, le délégué précise : “la simple participation au vote afin de subventionner une association avec laquelle l’élue justifie du moindre lien”, celle-ci ferait la promotion sur son site de l’ASV, “suffit à caractériser le délit de prise illégale d’intérêt”.

Alors, forme de démagogie, ou prise illégale d’intérêt ? Il n’en reste que, chaque année, Michèle Picard promet la fin des expulsions, et chaque année celles-ci ont lieu, dans une ville où 62% des logements sont des HLM et où la Sacoviv gérait il y a 3 ans 2065 logements sur la ville.