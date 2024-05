Cas de légionellose à Vénissieux : la septuagénaire est décédée

Hospitalisée et placée dans le coma depuis début avril, cette habitante de Vénissieux âgée de 79 ans est décédée. Victime d'une infection à la légionelle, elle s'est éteinte ce vendredi.

La septuagénaire vivait dans un appartement au 8 rue Gabriel Fauré, dans le quartier des Minguettes. Comme le révélait LyonMag la semaine dernière, le bailleur social Alliade Habitat avait été informé de ce cas de légionellose et avait envoyé un courrier aux habitants, leur conseillant d'éviter de cuisiner avec de l'eau chaude, de boire de l'eau chaude puis de prendre des douches.

Selon France 3 Rhône-Alpes, des analyses ont été menées dans les différents appartements et ont révélé que quatre étaient contaminés par la légionnelle dans le quartier, dont deux au 8 rue Gabriel Fauré, mais pas celui de la victime de 79 ans. Le réseau d'eau chaude sanitaire de l'immeuble présentait toutefois "un taux anormal de légionelles", ce qui avait entraîné une intervention sanitaire pour procéder à un choc chloré, un rinçage et une désinfection de la nappe du réseau d'eau chaude et à des analyses complémentaires pour s'assurer de l'éradication des bactéries.

En mars 2023 déjà, un habitant de cet immeuble du plateau des Minguettes avait attrapé la légionellose et avait été hospitalisé durant un mois.

Selon l'Institut Pasteur, "la légionellose est une maladie potentiellement mortelle, causée par les bactéries Legionella. L’espèce Legionella pneumophila est la plus courante. Elle entraine une infection grave des poumons. L’émergence récente de cette maladie s’explique par son affinité pour les systèmes modernes d’alimentation en eau. S’il n’existe pas de vaccin contre la maladie, elle peut néanmoins être prévenue, et certains antibiotiques sont efficaces s’ils sont pris assez tôt".