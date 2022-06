Législatives : les élus métropolitains de la France insoumise soulignent "une très belle victoire" dans la Rhône

Le vent tourne pour le parti de Jean-Luc Mélenchon dans le Rhône. Si aucun député de gauche et écologiste n’avait été élu ces dernières années pour représenter le Rhône, ils sont aujourd’hui quatre issus de la NUPES à trouver une place à l’Assemblée nationale. Parmi ces quatre représentants, deux sont issus de l’Union Populaire. "De très belles victoires, avec plus de 55% des voix exprimées pour Gabriel Amard dans la 6e circonscription et plus de 56% pour Idir Boumertit, élu dans notre groupe à la métropole de Lyon, dans la 14e ", déclarent les élus dans un communiqué de presse.

Au niveau national, ce sont 142 députés de la NUPES, dont 79 de la France Insoumise, qui "batailleront contre les réformes antisociales prévues par le Président, et pour le programme commun des législatives." Les militants déplorent la configuration de la majorité présidentielle et croient difficilement en des possibles alliances. "Les appels du pied, ces dernières heures, se sont bien fait en direction de la droite voire, pour l’actuel ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti, vers l’extrême droite."

Avec ses 89 députés, le Rassemblement National fait peur et les élus ne manquent pas de justifier la percée du parti. "C’est le résultat de 5 années pendant lesquelles la macronie a passé son temps à souffler sur les braises de la haine. Des polémiques sur le voile à celles sur le prétendu islamo-gauchisme, le terrain des idées de l’extrême-droite a été labouré avec soin", dénoncent les représentants.



Les députés de la NUPES sont appelés à "porter les idées démocratiques" en faisant barrage au RN. "L’objectif est clair : devenir majoritaires dans le pays."