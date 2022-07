Après les législatives dans le Rhône, quatre dissidents de la NUPES suspendus par le Parti socialiste

Exode des militants, affaiblissement du nombre d'élus : le mandat de François Hollande et la naissance du macronisme en 2016 ont fait mal à la fédération.

Malgré cette situation compliquée, couplée à des finances en berne, le bureau national du PS a frappé fort pour suspendre les dissidents des dernières élections législatives.

Selon le Progrès ce vendredi, quatre personnalités socialistes de Lyon et de la Métropole ont subi les foudres du parti à la rose.

A commencer par Philippe Prieto, conseiller municipal lyonnais, membre de la majorité écologiste de Grégory Doucet, et qui avait osé se présenter en dissident de la NUPES dans la 2e circonscription du Rhône. Comme beaucoup de ses pairs, il trouvait que le député sortant, et aujourd'hui réélu, Hubert Julien-Laferrière, n'était pas légitime. Le pouvoir de nuisance de Philippe Prieto avait été moindre, il n'avait récolté au premier tour que 2,99% des voix.

Dans la 7e circonscription, c'est Stéphane Gomez qui a été suspendu du PS. Adjoint à la maire de Vaulx-en-Velin, il avait été envoyé au charbon par Hélène Geoffroy pour dénoncer la faible part accordée aux socialistes dans le cadre de l'accord avec la NUPES. Lui non plus n'avait pas pesé lourd au premier tour (5,37%), et Abdelkader Lahmar (NUPES) était arrivé largement en tête, avant de s'incliner une semaine plus tard contre Alexandre Vincendet (LR).

Enfin, dans la 12e circonscription, ce sont Arthur Chambon et sa suppléante Claire Boissieu qui ont payé leur candidature à 3,07% au premier tour alors que la NUPES avait investi l'écologiste Jean-François Baudin.

Selon nos confrères, le grand ménage au Parti Socialiste pourrait ne pas être terminé. Paris s'attaquerait probablement ensuite aux soutiens publics des dissidents. Dans le Rhône, on pense évidemment à Hélène Geoffroy, qui dénonce le travail d'Olivier Faure depuis des années. Mais aussi à Jean-Paul Bret, ancien maire de Villeurbanne, qui s'était opposé au choix de son successeur de se ranger derrière Gabriel Amard (LFI) dans la 6e circonscription.

Sauf que ces sanctions n'ont pas été bien accueillies. Déjà le 30 juin dernier, le premier conseil fédéral post-scrutins avait été particulièrement mouvementé à Bron.