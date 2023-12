Quentin Picard (PS) : "La gauche, quand elle est unie, peut changer la vie des gens"

Avec 28% des voix, Quentin Picard a échoué dans sa quête de diriger la fédération socialiste du Rhône la semaine dernière. Le candidat a fustigé le positionnement du vainqueur Fabrice Matteucci, qui a obtenu le soutien des élus anti-NUPES de l'agglomération. "On a besoin de convictions et d'une ligne politique claires", estime-t-il. "On souhaitait que les militants puissent réinvestir le mouvement".

"Quelle histoire le PS veut écrire dans le Rhône ? Que va-t-on dire demain à nos partenaires de gauche ?", s'interroge Quentin Picard.

Attaché à la NUPES, le socialiste indique que "la gauche, quand elle est unie, elle dit des choses et peut changer la vie des gens".

En chute libre aux élections mais légèrement de retour dans les sondages, le PS peut-il encore peser en France ? "Le PS a des idées. Mais aujourd'hui, le combat idéologique est en passe d'être gagné par le Rassemblement national", reconnaît Quentin Picard.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Election du 1er secrétaire fédéral du PS du Rhône

02:45 Gauche Unie

05:41 Loi immigration

06:27 Idées au PS