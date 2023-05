Fabrice Matteucci (PS du Rhône) : "La rose n'est pas fanée"

On y voit un peu plus clair au PS du Rhône. Du moins temporairement, puisque Fabrice Matteucci est chargé de coordonner la direction collégiale. L'élu dit être "là pour assurer le lien entre l'ensemble des composantes". Il est évidemment revenu sur le sort réservé à sa prédécesseure. Christiane Constant avait été suspendue après ses propos sur ses "macaques" d'adversaires. "On verra ce que dira la commission nationale des conflits", botte-t-il en touche.

Quel avenir pour la fédération rhodanienne ? "Le PS sert toujours, la rose n'est pas fanée. On a des villes dans l'agglomération, on a des députés au niveau national qui travaillent. C'est un partenaire indispensable dans le cadre de la construction d'un projet de gauche et écologiste", défend Fabrice Matteucci.

Elu à Caluire, il réclame la démission du maire LR Philippe Cochet suite à sa condamnation aux prudhommes car "le pacte de confiance est rompu avec les habitants et le conseil municipal".

