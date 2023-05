Le Parti socialiste du Rhône se restructure après l'affaire des "macaques" : Fabrice Matteucci chargé de coordonner la fédé

La faute à ses propos sur une boucle WhatsApp révélés par LyonMag et qui comparaient ses adversaires à des "macaques".

Deux mois plus tard, la fédération socialiste lyonnaise se restructure. Paris avait pris le relais, permettant aux figures locales de s'organiser. Ainsi, une nouvelle direction collégiale a vu le jour. Elle se veut être paritaire et composée de représentants des Textes d'Orientation issus du Congrès de Marseille.

C'est Fabrice Matteucci qui a été choisi pour coordonner la fédération 69. L'élu caluirard s'était distingué l'an dernier en accédant au second tour des élections législatives dans la 5e circonscription du Rhône avec l'étiquette NUPES, avant de s'incliner face à la députée MoDem sortante Blandine Brocard.

A ses côtés, on retrouvera Christiane Demontès. L'ancienne maire de Saint-Fons est chargée de la trésorerie de la fédération.

Cédric Fouilland et Murielle Laurent, maire de Feyzin, s'occuperont des relations avec les partis et des élections.

Thomas Bonnefoy s'occupera des sections tandis que l'eurodéputée Sylvie Guillaume et Alexandra Tzatchev gèreront les conventions et l'égalité femmes/hommes.

Didier Beauvallet a été choisi pour s'occuper des moyens généraux, Laurent Moulin de la formation et Yann Benhayoun de la communication.

"Au moment où le gouvernement Macron poursuit sa politique de casse sociale, le Parti socialiste du Rhône est donc rassemblé et en ordre de bataille, afin de construire un projet politique de gauche, républicain et de transformation sociale", précise la fédé dans un communiqué, annonçant également sa participation aux conventions nationales Europe, Retrouvons le peuple et Le temps des femmes pour "redéfinir le corpus idéologique de notre parti".