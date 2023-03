"On a éliminé tous ces macaques" : les propos de la nouvelle patronne du PS du Rhône ne passent pas

Et jusqu’à Paris.

Réélue pour un second mandat comme secrétaire départementale du PS du Rhône ce jeudi soir grâce à une cinquantaine de voix d'avance sur la maire de Feyzin Murielle Laurent, elle avait laissé éclaté sa joie dans une boucle WhatsApp regroupant plusieurs de ses soutiens.

Et ses propos douteux ont fuité : "J’ai dormi 3 heures mais on a gagné. On va se faire une fête… du tonnerre de Zeus. On a éliminé tous ces macaques". Suivis par des émojis représentant des singes.

Quand on sait que Christiane Constant porte la voix d’Olivier Faure à Lyon et qu’elle fait notamment face à Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-en-Velin qui milite pour la sortie de la NUPES, il est légitime de se demander pourquoi utiliser ce terme de "macaque" et à qui elle fait référence.

Jointe par téléphone dans l’après-midi, l’intéressée a reconnu que son choix de mot n’était pas bon. Elle s’est défendue de toute allusion raciste, d’autant que selon elle, plusieurs de ses interlocuteurs sur le groupe Whatsapp sont issus de la diversité. Christiane Constant aurait d’ailleurs présenté rapidement ses excuses à ces derniers.

Selon nos informations, la direction nationale du PS s’intéresse de près à son cas depuis quelques heures. Il n’est pas exclu de penser que Christiane Constant puisse faire le mandat le plus court de l’histoire de la fédération du Rhône. Il semblerait que plusieurs pontes du parti réclament désormais sa tête.