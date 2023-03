Christiane Constant et les "macaques" : des "propos intolérables" selon Sandrine Runel

Il faut dire que la présence de la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, principale détractrice d’Olivier Faure en France, était déjà une donnée d’importance. Mais l’épisode des "macaques" de Christiane Constant met un peu plus le feu aux poudres.

Suite à sa réélection comme secrétaire fédérale du PS du Rhône, cette dernière écrivait dans un groupe WhatsApp : "On a éliminé tous ces macaques". Un choix de mot "malheureux" a reconnu l'intéressée qui s'en est excusée.

Pour Sandrine Runel, figure locale du parti à la rose et adjointe au maire de Lyon, "ces propos abjectes, ne peuvent être excusés ni par la fatigue, encore moins la célébration". "Ce ne sont pas les propos racistes tenus par une enfant de 12 ans mais ceux de la 1ère secrétaire du PS du Rhône fraîchement élue pour qualifier ses adversaires. Ils sont aux antipodes de ce que notre famille politique défend, des valeurs d’humanisme et dont l’histoire est faite de luttes contre le racisme et les discriminations", poursuit-elle sur Twitter.

Sandrine Runel et les élus socialistes de la Ville de Lyon concluent en se disant "outrés" et "condamnent totalement et sans ambiguïté ces propos intolérables".