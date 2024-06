Législatives dans la 4e circonscription de Lyon : une campagne comme dans l’ancien monde

Anne Brugnera, députée présidentielle (on n’ose plus écrire “majorité présidentielle”) de la 4e circonscription, n’est pas dans une situation très favorable.

Entre 2019 et 2024, les deux dernières élections européennes, 4300 voix en faveur de son camp se sont envolées. Le 9 juin dernier, seuls 18% des électeurs ont voté pour la liste de Valérie Hayer de la majorité présidentielle. Maigre consolation : ici Hayer a devancé la liste de Glucksmann de 430 voix, et celle de Bardella de 2300.

Sur le papier, la réélection de la député sortante est encore possible. Si les 7% d’électeurs qui ont voté pour Reconquête! aux européennes s’obstinent à voter aux législatives pour Amande Torrent, ni cette représentante locale du parti d’Eric Zemmour ni Yannick Chaumont le candidat RN, n’obtiendront de sésame pour le second tour.

Dans ce cas là, Anne Brugnera y retrouvera la candidate du Nouveau Front Populaire (NFP), Sandrine Runel, qui aura été qualifiée depuis longtemps, forte des 41% que les gauches en quatre listes ont totalisé aux européennes. Dans ces conditions, même avec un retard en voix considérable, Anne Brugnera pourrait rassembler tous les électeurs opposés à l’alliance NFP qui associe la PS Sandrine Runel avec la plus à gauche France Insoumise et rafler la mise in extremis.

Romain Billard est sous bonne garde

Un scénario assez improbable et qui ne doit pas plaire au LR Romain Billard qui entend faire fructifier les 12% de lyonnais qui ont voté François-Xavier Bellamy, il y a 15 jours, dans la circo (qui regroupe le 6e, le nord du 3e et un petit morceau de Mermoz dans le 8e ). Son tract de campagne rappelle le soutien d’un nombre impressionnant d’anciens maires du 6e arrondissement.

Sur le marché, à 2 mètres de lui, Pascal Blache, l'actuel maire, ronchonne à propos du second tour de l’élection prévue le 7 juillet : “Les gens sont en vacances, on ne pourra pas tenir les bureaux de vote”. Dominique Nachury ancienne députée LR de la circonscription, se démène pour présenter Romain Billard, son ancien collaborateur à l’Assemblée, aux chalands. Son énergie est sans limite mais une fois les mains serrées et les présentations faites, en aparté, un léger doute affleure : “Nous ne sommes pas dans une forme olympique vous savez ?”. Si elle ne craint pas la dissidence ‘par en haut’ d’Eric Ciotti elle s’inquiète du vote RN d’ électeurs qui jusque là ont voté à droite.

Romain Billard, lui, positive : “Je représente l’équilibre entre le RN et Renaissance. La Ve République a été bâtie sur un clivage gauche/droite, et nous sommes entrain de revenir à ce clivage. Jusqu’aux européennes inclues les macronistes de droite sont restés, mais c’est terminé : ils vont revenir vers nous comme ceux de gauche sont revenus à Glucksmann”. On ne peut pas faire moins parachuté que Romain Billard, né sur la place du Château à Montchat (3e arrondissement), passé par l’école Condorcet, le collège Molière et le lycée Herriot - tous dans la 4ème circonscription. Mais cela peut-il défier les chiffres ?

Même si Romain Billard a raison, et que le clivage gauche/droite fait sa réapparition, il serait ironique que la 4e circonscription de Lyon referme sa parenthèse macroniste par l’élection d’une socialiste comme Sandrine Runel. Ouverte en 2017 la parenthèse macroniste n’avait été possible que par la surprenante hausse du cours de l’action d’anciens socialistes lyonnais qui n’osaient pas en rêver. C’est comme ça qu’Anne Brugnera avait remportée la quatrième pour LREM en 2017 après avoir échoué en 2012 aux couleurs du PS. Deux ans après avoir réussi à empêcher le vert Benjamin Badouard de la lui ravir (en 2022), elle repart en campagne sans hésiter.

Anne Brugnera en campagne

La voilà sur les marchés, celui de Mongolfier au coeur du 6e arrondissement. Faire les marchés oui, mais pas de porte à porte : “Les gens n’aiment pas qu’on les dérange en tant que candidate. Mais ça m’arrive d’en faire en tant que députée, et les gens aiment bien avoir leur député sur leur paillasson”. Justement : que lui disent les gens de la politique des gouvernements depuis 7 ans ? “Bien sûr il y a des reproches : celui d’avoir fait une politique trop à droite, mais pas à moi personnellement, les gens savent d’où je viens”.

Veste violette et sourire à toute épreuve Anne Brugnera sert des mains. Le lendemain tôt, la voilà au marché de Monplaisir, dans le 3e arrondissement, sur le trottoir impair du terrible cours Albert Thomas, car de l’autre côté c’est un autre fief.

Une très vieille dame s’insurge auprès d’elle : “La première chose que je veux vous dire c’est comment se fait-il qu’il y ait des jeunes qui entrent dans ma résidence soi disant avec l’autorisation de la préfecture ? La dernière fois j’en ai vu deux. Je leur ai demandé ce qu’ils faisaient là…”

Poliment Anne Brugnera s’inquiète du résultat de cette demande, mais son interlocutrice enchaîne sur son deuxième sujet d’inquiétude : les voitures ventouses. Re-belote. Le mari de la dame rejoint le groupe puis - sortie de nul part - Stéphanie Léger en manteau orange vif s’associe à la discussion.

Pas surprise ni hostile, Anne Brugnera accueille sa compétitrice avec un geste amical. Stéphanie Léger - adjointe aux écoles de la Ville de Lyon - c’est pourtant l’opposition à Brugnera - n’est-elle pas là pour tracter pour Sandrine Runel ? Stéphanie Léger éclaire sur son apparition : elle est la voisine du couple en question. La discussion est réglée en deux minutes : Stéphanie Léger repart.

Tout ne se passe pas toujours aussi facilement quand une députée rencontre des citoyens malheureux. Une dame refuse le tract qu’Anne Brugnera lui tend : “Je ne vote pas alors que je vis en France depuis 30 ans en étant Belge, j’ai fait une demande d’acquisition de la nationalité il y a 2 ans,, mais ça n’avance pas”. Anne Brugnera regrette : “Mais pourquoi vous ne m’avez pas sollicitée ?”. La dame est amère. Elle siffle : “Mais la nationalité ce n’est pas un passe droit. Je ne devrais pas avoir à vous solliciter”, elle s’éloigne sans écouter les propositions de la députée sortante.

Le samedi matin est décidément pluvieux sur le cours Albert Thomas. Mais la pluie, ça ne gâche pas la vie quand on fait de la politique.

Sandrine Runel : première campagne

D’ailleurs Stéphanie Léger ne s’est pas laissée prendre une deuxième fois. La veille, devant l’école Louise, stationnée en attendant l’ouverture des portes rue du Château où elle a attachée son vélo, elle consultait inquiète un site météo pour mesurer le risque qu’elle avait pris en venant tracter en robe de coton d’été sous des gouttes de pluies rares mais énormes. Il était alors 8h12, et la porte de l’école restait close.

Ce n’est pas tout : les panneaux électoraux qui longent les murs de l’école Louise sont tristement vierges de l’affiche de sa candidate Sandrine Runel. Marchant au côté de sa fille, une dame au visage redoutablement fermé, encadré par un brushing impeccable malgré l’humidité jette un : “c’est au coin de la rue la vraie entrée, ici c’est l’entrée officielle”.

Stéphanie Léger et un militant souriant qui l’a rejoint ne se laissent pas démonter et, tracts sous le bras, rejoignent à 100m de là l’entrée où des parents chics et minces déposent des enfants dans des gerbes de bisous d’au-revoir jusqu’au soir. Sandrine Runel sur son immense vélo cargo qu’elle ne sait où garer arrive, au même moment.

L’accueil des tracts par les parents d’élèves n’est guère plus chaleureux que la météo, “tracter à 8h à Montchat, ce n’est pas forcément idéal pour le moral” grommelle la candidate. Il y a quand même des éclaircies, et au détour d’un tract tendu l’assurance d’un soutien par le vote et un “courage” glissé comme une formule magique remontent vite le moral de l’adjointe aux solidarités qu’est Sandrine Runel.

Il est vrai qu’elle a peu dormi. Elle a re-visionné à 3h du matin le débat qui l’a opposé à Romain Billard et Anne Brugnera. Elle est inquiète de savoir si elle a été claire. Pour elle la situation est politiquement au beau fixe. Mais cette circonscription sans trace visible du Rassemblement National, si différente du reste de la France, gâche un peu le plaisir de faire une campagne comme dans l’ancien monde.

