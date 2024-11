"Arrêtez de dire des conneries !" : droite et Verts s'écharpent sur la voie Lyonnaise n°12 avenue Rockefeller

L'élu du 6e arrondissement est un habitué des coups de sang, poussé à bout par les railleries des écologistes.

Ce jeudi, à l'occasion d'une délibération sur le transfert du maîtrise d'ouvrage de la Ville à la Métropole pour la création de la Voie Lyonnaise n°12 avenue Rockefeller, il a pris la parole pour expliquer pourquoi la droite voterait contre.

Opposé à l'expérimentation en cours qui a entraîné la fermeture de l'avenue Rockefeller aux voitures dans le sens Bron-Lyon le long des établissements de santé, Romain Billard s'est notamment attadé sur la petite phrase de Benjamin Badouard au Figaro, le co-président du groupe écologiste à la Métropole balayant les critiques formulées par les personnels de santé qui mettaient davantage de temps pour rejoindre leur lieu de travail désormais. "Une démonstration, une de plus, de votre cynisme et de votre dogmatisme quand il s'agit du vélo", critiquait Romain Billard.

Les écologistes Vincent Monot et Valentin Lungenstrass lui répondaient sur certains points. L'adjoint à la Voirie rappelait qu'il s'agissait d'une expérimentation de 8 mois, que les personnels des hôpitaux avaient été concertés et que "les plans ont été redessinés après ces échanges". Valentin Lungenstrass défendait l'idée d'améliorer "la sécurité des personnes qui veulent venir à vélo" et même un "projet de santé globale qui vise à lutter contre la sédentarité et pour améliorer la qualité de l'air".

Reprenant la parole et provoquant l'hilarité des écologistes en estimant que ses propos n'étaient "pas caricaturaux", Romain Billard s'emportait, toujours au sujet de la petite phrase de Benjamin Badouard : "Je place le personnel médical au-dessus de toute expertise parce qu'ils sauvent des vies. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui a un cancer a un stade avancé aille en vélo au centre Léon Bérard. Arrêtez de dire des conneries !"

S'il coupait son micro, rendant la fin de son intervention pas forcément audible par tous, Romain Billard obligeait Grégory Doucet à intervenir.

Le maire de Lyon estimait que l'expérimentation de la VL12 n'avait "pas d'incidence pour les véhicules d'urgence" qui continuent à emprunter les voies du tramway mais que "l'impact est réel pour les personnes qui se rendent avec leur propre véhicule".

Toutefois, si le plan était d'en forcer certains à abandonner leur voiture pour aller travailler à l'hôpital, le pari fonctionne. "Je vous invite à aller voir le nombre de vélos qui sont aujourd'hui garés juste à côté de l'Hôpital Femme Mère Enfant. Il y a une demande très très forte", se félicitait Grégory Doucet.