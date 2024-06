Législatives à Lyon : Romain Billard (LR) mise sur le 6e arrondissement et ses maires

Alors qu'un duel entre la députée sortante Anne Brugnera (Renaissance) et la socialiste Sandrine Runel (Nouveau Front Populaire) est annoncé, Romain Billard va tenter sa chance et miser sur une possible triangulaire.

Le candidat LR a en tout cas décidé de mettre le paquet sur le 6e arrondissement de Lyon dans lequel il est élu.

Dans un communiqué, l'actuel maire Pascal Blache, ainsi que les trois maires précédents Jean-Jacques David, Nicole Chevassus et Dominique Nachury, qui fut aussi députée de la circo entre 2012 et 2017, lui apportent leur soutien.

"Dans cette période d'outrance et de division, nous devons revenir aux valeurs humaines fondamentales et aux personnes dont nous connaissons l'engagement. Avec Romain Billard, le message est clair : c'est la force de la proximité, de la fidélité et de la continuité dans notre arrondissement. Son dynamisme et son engagement pour les Lyonnais permettront à la droite de l'emporter", écrivent les anciens édiles du 6e.

Cette stratégie très 6e-centrée sera-t-elle payante pour le jeune conseiller municipal dans une circo qui s'étend également sur une partie des 3e et 8e arrondissements ? En 2022, le candidat des Républicains était justement le maire Pascal Blache. Et il s'était effondré avec 16,49% des voix, ne se qualifiant pas pour le second tour.