Benjamin Badouard évoque un "petit détour" pour le personnel des hôpitaux à cause de la Voie Lyonnaise n°12, la droite se fâche

Et comme redouté par les Hospices Civils de Lyon, cela ne facilite pas les trajets des personnels des hôpitaux ou des ambulanciers.

Mais les écologistes sont droits dans leurs bottes et soutiennent ce projet qui permet aux cyclistes de jouir d'une voie réservée le long du tramway.

A l'instar de Benjamin Badouard, co-président du groupe Les Ecologistes à la Métropole de Lyon. Dans Le Figaro, il reconnaît que cela oblige le personnel de l'hôpital Edouard Herriot à faire "un petit détour". "Mais ce n'est pas parce que les personnes sont des soignants que ça change quelque chose. On parle de la même manière à tous les travailleurs", développe l'ancien militant antipub, qui rappelle que les secours peuvent emprunter les voies du tramway en cas d'intervention.

Une sortie qui a fait bondir le maire LR de Bron Jérémie Bréaud, premier opposant à l'expérimentation de la Voie Lyonnaise n°12 avenue Rockefeller, qui regrette de voir les Verts n'accorder "aucune importance" à l'avis des soignants. "Ces derniers sont très inquiets concernant la VL12 mais au lieu d'être respectés, ils sont méprisés", poursuit l'édile brondillant.

Le maire d'Ecully Sébastien Michel ne pense pas autre chose de la déclaration de Benjamin Badouard, estimant "qu'il doit être reposant d'être cafi de certitudes et d'incarner le camp du bien, ça autorise tout et ça évite de douter et de se remettre en question".