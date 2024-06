Benjamin Badouard : "Le choix dimanche, c'est l'écologie ou la barbarie"

A deux jours de la fin de la campagne de l'élection européenne, les écologistes peinent à s'assurer qu'ils dépasseront la barre des 5% avec Marie Toussaint. La candidate était ce mercredi soir en réunion publique à Lyon. "Tout est encore possible, beaucoup de gens ne savent pas encore pour qui ils vont voter", se rassure Benjamin Badouard.

"Le choix, c'est clairement l'écologie ou la barbarie avec le RN. On défend l'écologie car on peut encore sauver l'Europe", poursuit le conseiller métropolitain.

En 2019, comme une première pierre avant les victoires aux municipales l'année suivante, les Verts avaient profité du vote des jeunes, portés par les marches pour le climat. Mais en 2024, une partie non négligeable des jeunes se tourne désormais vers le RN et Jordan Bardella. "Notre adversaire s'est mis sur TikTok et Instagram et séduit avec son beau costume et sa belle coiffure", dénonce Benjamin Badouard.

Invité à réagir à l'affaire Eric Piolle, Benjamin Badouard déplore cet épisode dans la dernière ligne droite de l'élection : "C'est une surprise, et pas une bonne surprise. La justice va faire son travail, c'est effectivement un souci".

00:00 Campagne des écologistes aux européennes

04:12 Jeunes avec le RN plutôt que les écologistes

05:56 Affaire Eric Piolle

07:36 Hubert Julien-Laferrière

07:59 Elus peu mobilisés à Lyon ?

09:56 Associations et collectifs