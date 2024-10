Voie Lyonnaise n°12 : l'avenue Rockefeller passe à sens unique

Après la Grande rue d'Oullins, c'est au tour de l'avenue Rockefeller à Lyon de connaître le même sort.

A compter du lundi 21 octobre en fin d'après-midi, et jusqu'au mois de juin 2025, l'axe sera fermé aux voitures entre le boulevard Pinel et la place d'Arsonval, dans le sens Bron-Lyon. Cela doit permettre de récupérer une voie de circulation pour réaliser la Voie Lyonnaise n°12, puisque l'avenue Rockefeller est dépourvue d'aménagement cyclable.

"Un bureau d’études indépendant sera régulièrement présent sur le terrain pour compléter les résultats des comptages et apporter une vision au plus près du terrain", promet la Métropole de Lyon.

Ce dossier avait donné lieu à une passe d'armes assez violente entre le maire de Bron et le vice-président de la Métropole chargé de la Voirie, le premier accusant le second de "menteur" puisque Fabien Bagnon avait déclaré que les HCL ne voyaient pas d'inconvénients dans ce passage de la VL12. Or, la direction de l'Hôpital Edouard-Herriot s'était en réalité inquiété de savoir comment feront les véhicules de secours pour s'engager sur l'axe longeant l'établissement.