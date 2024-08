"Un manque d'écoute" : l’association Touche pas à Saint-Just et à ma Colline monte au créneau contre la voie lyonnaise n°12

L'association Touche pas à Saint-Just et à ma Colline a déposé un recours gracieux auprès de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, contre le projet de la Voie Lyonnaise 12 (VL12). Cette nouvelle infrastructure cyclable, promue par l'exécutif écologiste, suscite des tensions dans plusieurs quartiers lyonnais.

L’association affirme ne pas contester les objectifs de la VL12, notamment la promotion des déplacements doux et la réduction des émissions polluantes. Cependant, elle critique fortement la manière dont le projet est mis en œuvre, évoquant absence totale d'écoute de la part de la Métropole de Lyon.

Parmi les points de friction, l’association déplore la fermeture de la montée du Chemin-Neuf aux voitures, la création d’une vélorue rue de Trion, et la mise en sens unique de la rue de l’Antiquaille. Selon les opposants, ces aménagements créeront "un enclavement de fait de l'ensemble du quartier de Saint-Just et du 5e arrondissement" et nuiront à l'accès au centre-ville et au Vieux Lyon. La seule alternative restante, la Montée de Choulans, est déjà saturée aux heures de pointe.

Le recours évoque également des impacts négatifs sur le développement économique et commercial de la ville. En réduisant les accès au centre-ville, le projet risquerait de freiner l’activité, selon l’association. Cette critique n’est pas nouvelle, et des oppositions similaires ont été exprimées pour d'autres secteurs de la Voie Lyonnaise, comme Montchat et Rockefeller.

Ce tableau présenté par l'association montre que sur 9 040 votes recueillis pour le secteur 3 (Trion - Vieux Lyon), 67 % se sont exprimés contre le projet. En réponse à la délibération du 24 juin 2024 qui faisait état de 9 367 votes au total pour l'ensemble des secteurs de la VL12, l’association — ayant "uniquement utilisé des données publiées sur le site jeparticipe.grandlyon.com" — remet en question la fiabilité des chiffres avancés par la Métropole, parlant de chiffres "faux ou volontairement modifiés."

L’association réclame le retrait de la délibération n°2024-2300 et la reprise des discussions autour du projet pour le secteur du 5e arrondissement. À défaut, elle envisage de saisir le Tribunal Administratif de Lyon.