Le tout premier événement dédié au vélo à Lyon : on vous dit tout !

De nombreuses animations seront proposées sur la place Bellecour, mais aussi dans les quartiers de Confluence, Vaise et à La Soie. Cet événement rassemble petits et grands autours d’activités variées tout au long du week-end.

Plusieurs milliers de participants sont attendus. Parmi les temps forts, une grande parade à vélo aura lieu dimanche à 14h sur un parcours de 9,2 km. Un cortège de vélos déambulera dans les rues de Lyon, sur un itinéraire précis, accompagné d’un DJ cargo, d’une machine à bulles et de fanfares.

La place Bellecour accueillera un grand village d’animations, avec des activités pour les enfants, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 11h à 17h. Au programme : de nombreuses animations pour les plus jeunes, des découvertes de vélos, une sensibilisation à l’écosystème du vélo, ainsi que des ateliers créatifs comme la fabrication de sacoches pour vélo ou l’atelier « Pimp my bike ».

Deux séances de cinéma sur le thème du vélo seront organisées au cinéma Lumière Bellecour : The Program de Stephen Frears, samedi à 18h30, et Les Roues de l’avenir de Charlotte Brunier & Romain Mercieux, dimanche à 18h30.

Une bourse aux vélos se tiendra également place Valmy samedi de 10h à 17h. Son objectif est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs de vélos d’occasion. Les vendeurs déposent leurs vélos le matin pour une mise en vente l’après-midi.

D’autres événements sont à découvrir sur le site de la Métropole de Lyon.