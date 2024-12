Sandrine Runel, la résurrection du rose

Mystère rendu possible par le choix judicieux d’une veste suffisamment rose fushia pour faire passer un tailleur écarlate de Roselyne Bachelot pour du gris pastel. Mais pas seulement.

Dans cet océan de manteaux sombres que le froid polaire a empêché d’abandonner sur des porte-manteaux de toute façon lacunaires, l’enthousiasme de la jeune députée Sandrine Runel détone par son sourire heureux, même un tantinet fatigué.

Dans une courte prise de parole, à peine plus longue que celle de son suppléant qui lui ouvre la voie, elle revient sur la campagne de juin dernier et sur son "résultat heureux…. du moins pour moi". Les rires fusent alors, même si certaines mines restent sombres.

Celle du maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael par exemple, salué froidement par son prédécesseur Jean-Paul Bret. "La plupart du temps en politique ça veut tuer le père, lui il veut tuer le fils", sourit un militant socialiste. Effectivement Jean-Paul Bret "n’exclue rien pour l’avenir". Prononcé comme il le fait, la formule rituelle sonne plus comme une question sur quelles élections (législatives ou municipales en premier ?) qui se présenteront à lui que comme un doute sur le fait d’y aller.

Pendant qu’il échange avec la maire de Vaulx en Velin, Hélène Geoffroy, la députée de la 4e circonscription de Lyon, Sandrine Runel déroule son discours, entre souvenirs d’une campagne qui se prolonge - "en septembre j’ai fait le tour des écoles. Je demandais à tous les élèves ce à quoi servait un député, je n’avais pas de plus de réponse que si j’avais demandé les propriétés mathématiques du triangle isocèle, mais moi je sais que ce qui compte c’est de vous représenter" - et propos rassurants pour l’avenir : "je sais que même parmi vous certains s’inquiètent de la motion de censure. Nous ne sommes pas la Grèce - je n’ai rien contre la Grèce d’ailleurs - mais il n’y a aucune raison que 2025 ne se passe pas bien. Pas d’impôts qui augmentent. Rien qui nous empêche de passer une bonne soirée".

Certes il n’y a rien à boire, on trouve peut-être sur une table une vague quiche qui essaye de se faire passer pour une pizza que dévore avec allant l'écologiste Benjamin Badouard, et les collaborateurs ont sans doute oublié d’inviter la moitié des gens qui aimeraient être là. Mais c’est indéniablement un moment de réussite PS dont personne n’aurait pu croire, il y a encore deux ans, qu’il soit possible.

