Sandrine Runel : "Bon courage au gouvernement de Michel Barnier pour passer la semaine"

Samedi soir, Michel Barnier a enfin pu composer un gouvernement. Essentiellement composé de Républicains et de macronistes, il a été fortement critiqué par le RN et la gauche. "Ce gouvernement n'a aucune majorité et je lui souhaite bien du courage pour essayer de passer la semaine", réagit Sandrine Runel.

La députée socialiste de Lyon trouve toutefois "courageux" de la part de François-Noël Buffet d'avoir accepté le ministère des Outre-Mer. "C'est une bonne nouvelle connaissant sa capacité d'écoute, c'est quelqu'un qui est modéré", poursuit Sandrine Runel au sujet de l'ancien maire d'Oullins.

Jeudi au conseil municipal de Lyon, Sandrine Runel démissionnera officiellement de son poste d'adjointe aux Solidarités. Et après des mois de négociations, c'est Grégory Doucet qui l'emporte, en enlevant cette délégation au PS pour la distribuer aux écologistes Sophia Popoff et Marie Alcover. "Il y a un petit désaccord que j'exprimerai jeudi. Les solidarités, c'est l'essence même de notre parti", prévient Sandrine Runel.

00:00 Gouvernement de Michel Barnier

01:40 Hausse des impôts

02:56 Immigration

04:25 Hébergement d'urgence

06:00 François-Noël Buffet ministre

07:06 Commission des Affaires sociales

09:10 Nouveau rapport de force à gauche à Lyon

10:55 Perte de la délégation des Affaires sociales